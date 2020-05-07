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蘋果新款iPad Pro與微軟新款Surface Go 2該怎麼選？

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特約記者洪聖壹／綜合報導

在大家都在關注智慧型手機的當下，其實戰場默默地轉移到行動裝置上面，面對Apple公司推出的新款iPad Pro，微軟推出了新款 Surface Go 2，兩者除了搶攻學生族，其實看到更多的是針對商務需求提供的應用。

iPad Pro(2020)

今年3月，Apple 公司在全球部分市場推出新款iPad Pro，記者也實際到門市體驗一番（詳見：iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板），該款平板推出11吋跟12.9吋兩種版本，並且有銀色跟太空灰兩款可以選擇，側邊可以吸附新一代Apple Pencel，加上Apple公司替平板設計的iPad OS，讓該款平板可以做的事情從學生作業到商務族需要的影像處理、繪圖都可以操作。

iPad Pro 2020 搭載全新的 A12Z Bionic 仿生晶片，並且最大的特色就是在上一代原本只有一顆1200萬畫素主鏡頭旁邊，另外增加了一顆1000萬畫素超廣角鏡頭，搭配內建五組錄音室等級的收音麥克風，讓該款平板足以應對商業攝影棚的基本拍攝需求，並藉由iCloud、AirDrop協作的特性，方便將檔案同步到Apple筆電，或者甚至是手機。

除了廣角跟超廣角鏡頭之外，由於新增了LiDAR光學雷達掃描儀，因此讓平板本身量測更加精準，這個除了在遊戲、娛樂的體驗提供更多發展空間之外，對於以往在工廠量測的工程人員來說，也可以是一個額外的隨身工具，

再者，由於它的硬體效能上的提升，加上全新「巧控鍵盤」的誕生，讓這個平板幾乎是取代了筆電多數的功能，加上Face ID的資安防護加持，或許也因為這樣，Apple公司才在官網上說明，「你的下一台電腦，何必是電腦」。

目前台灣已經可以買得到產品，預計5月中旬到貨，售價台幣25,900元到最頂級1TB、12.9吋WiFi+LTE版本的台幣55,400元，都可以選擇。

Surface Go 2

再來介紹微軟推出的最新款Surface Go 2，官方宣傳幾乎是跟iPad Pro槓上了！微軟直接在官方宣傳上做了一點小手腳，滿滿的學生氣息，介紹影片除了宣傳螢幕跟鍵盤收納方便隨收即走之外。

當中還可以看到學生拍下考卷之後，可以直接在Surface Go 2作答，透過原廠配件，可以接上大螢幕進行跨螢幕使用，並且強調虹膜辨識解鎖的資安防護功能，還把最近熱門的teams視訊會議功能加進來介紹，透過微軟已經很有經驗的 2-in-1 設計，同樣也針對上班族跟學生族，但卻彷彿告訴Apple公司：「我們能做得比你的iPad Pro更好」。

規格方面，Surface Go 2螢幕邊框比較窄，所以雖然跟前代一樣大，但是螢幕尺寸就因此從原本的10吋提升到10.5吋版本，全機厚度維持8.3mm、但是重量從512克稍微增加到544克，續航力約10小時。

唯一的問題可能是採用14nm的第八代intel Core m3處理器跟只有500萬畫素視訊鏡頭，倒是記憶體從4GB到8GB都可以選擇，而儲存空間則是使用64GB eMMC，倒是這一塊可以另外選擇128GB NVMe SSD，商務用戶可以選擇256GB SSD，另外這個版本支援eSIM跟實體SIM卡來使用4G LTE的選項。或許也是因為這樣，售價也親民許多，僅有399美元起，預計5月12日在美國市場開賣。

小結：

大致比對了兩款產品，可以清楚知道兩款產品基本上不是在同一個等級上，iPad Pro處理效能非常夠力，更接近商務族一些，並且可以因應大學生的多數日常需求。

而Surface Go 2面向的用戶可能比較像是iPad Air瞄準的用戶族群，像是學生、以及對於拍攝/AR需求沒那麼高的上班族，加上2-in-1以及其他微軟陣營平台的相容以及比較好入手的價格，確實都是Surface的優勢，但是由於工作需求，記者會比較偏向iPad Pro一些，那麼各位讀者，如果兩款產品都在台灣推出，你們會選擇的是售價比較高，但是應用比較多元的蘋果iPad Pro，還是售價只有大約1.5萬，可以應付現在基本需求的SurFace Go 2呢？

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