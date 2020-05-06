節目上指勞動部長賺高雄氣爆災難財挨告　吳子嘉：願比照陳菊模式道歉

記者孫于珊／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目上評論高雄氣爆，不僅遭前高雄市長、總統府秘書長陳菊提告，其中又因提到勞動部長許銘春趁機賺災難財，也遭許銘春自訴毀謗。台北地院6日下午開庭，吳子嘉表示，雙方都有和解意願，他願比照「陳菊模式」道歉。

▲指勞動部長許銘春對高雄氣爆善款不當利用，吳子嘉6日下午出庭台北地院，表示願意向對方道歉，以求和解撤告。（圖／記者孫于珊攝）

吳子嘉在政論節目「新聞龍捲風」擔任固定來賓的評論員，他提到高雄氣爆案代位求償6000多萬元，律師費分給3家事務所，其中1家與許銘春有關，因此讓許銘春怒告他毀謗。而審理過程中，吳子嘉都不願道歉，雙方對澄清內容的字句，也無法達成共識，導致和解破局。

吳子嘉在庭上表示，他願意道歉，也與許銘春達成了初步和解，願比照「陳菊模式」在美麗島電子報上刊登道歉聲明，不過內容還需再磋商，其他詳細和解事項目前也尚未提出，但明天（7日）就會將方案提交給對方。許銘春的委任律師也表示，雙方同意和解，只差細節尚未敲定。

法官則說，會持續追蹤雙方和解情形，並於庭末諭知候核辦。

吳子嘉庭後受訪承認，他在節目上說的內容確實有出入，雖有大筆律師費，但跟許銘春沒有關係，他搞錯了；至於會願意道歉，是因跟陳菊屬同一個內容。他也說，依他一貫風格，記者都不應該道歉，就是要挑戰權貴，但因總統蔡英文關心了，他才顧全大局而道歉，「陳菊是我第一位道歉的人！」如今許銘春成為了他第二位道歉之人。

吳子嘉2019年1月間，在節目上指控陳菊官商勾結、收回扣等，遭陳菊提告。對此，吳子嘉4月14日在美麗島電子報上發聲明，為自己的「不實事項」向陳菊道歉，雙方達成和解，陳菊也已撤告。

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