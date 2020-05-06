男友從背後環抱撫摸胸部…美籍男盜傳酒吧女「性生活影照」下場曝！

▲美籍男盜傳酒吧女服務生的「性生活影照」至自己臉書，挨告後賠償7萬2000元和解，法官審結判他3月徒刑，緩刑2年。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名美國籍男子DAVID前往酒吧消費時，竟擅自使用女服務人員小嬡（化名）的手機，將小嬡極為私密的「性生活影、照」傳送至自己的臉書，小嬡發現後憤而提告，而DAVID認罪，並賠償7萬2千元給小嬡，台北地院最後依《個人資料保護法》非法蒐集他人性生活個人資料罪，判3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。

判決指出，DAVID曾前往北市大安區和平東路一段的酒吧消費，因而與小嬡結識，並互加為臉書好友。2018年9月23日凌晨，DAVID又前往酒吧，見小嬡離開吧台區後，發現小嬡手機沒帶走，於是拾起查看，發現有許多小嬡身體隱私部位及非公開活動的影照，其中有小嬡僅著上衣，下半身僅著內褲的照片，還有小嬡裸露上半身與男友躺在床上，男友從小嬡背後環抱撫摸其胸部的影片。DAVID竟將小嬡這些私密檔案盜傳到自己的臉書，小嬡發現後，立即截圖並報警處理。

法官認為，DAVID與小嬡交情不深，DAVID的盜傳行為，顯然毫不尊重他人資訊隱私權利，使小嬡擔心有遭外洩可能，承受莫大痛苦，但考量DAVID坦認犯行，並與小嬡達成和解，有反省悔悟之心等一切情狀，判他3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，刑後不必驅逐出境。

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