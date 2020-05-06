陳菊贈康乃馨：謝謝221營憲兵減少家人團聚時間保衛總統府

▲陳菊透過視訊贈花給憲兵211營的軍人。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)，下同

記者蘇晏男／台北報導

今年母親節本周日登場，總統府秘書長陳菊6日早上特地與憲兵211營視訊，透過螢幕贈花感謝營上官兵辛苦保衛總統府安全，犧牲了與家人團聚機會，並將過程PO上臉書；同時陳菊也在文章中詢問民眾，10日就是母親節，「大家有想好要向媽媽及身兼母職的家人們說的話了嗎？」

陳菊表示，211營負責戍衛總統府安全，特別執行總統、副總統維安勤務時，更要做到滴水不漏、萬無一失，是一支肩負重責大任的精銳部隊。211營的弟兄姊妹每天陪伴全府同仁上班，「在大家下班後、放假時還要繼續輪班執勤，不分晝夜寒暑、不怕日曬雨淋」，也因此能與家人相聚機會也更少，非常辛苦也非常值得感佩。

陳菊指出，儘管今年因為疫情關係，她只能用視訊的方式和憲兵們打招呼，沒辦法親自到營區問好，但是仍然感受到每位弟兄姊妹的熱情，他們也做了一張精美漂亮的卡片給她，「真的非常暖心、窩心、開心」。

▲陳菊收到的卡片。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

陳菊還說，疫情期間，「211營也為總統府的防疫工作付出許多」，在把關總統府的人員出入時，除了例行的確認身分和安全檢查，更多了量測體溫和手部消毒的工作，為總統府全體同仁的安全和健康把關，實在非常謝謝211營的弟兄姊妹、「預祝211營的弟兄姊妹佳節愉快」。