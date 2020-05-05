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亂傳「疫情休假」連結是大猩猩比中指　2男好玩分享下場竟差很大！

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▲▼手機,打字,傳訊,iphone。（圖／翻攝自pixabay）

▲2男傳疫情休假2星期的假訊息，被依違反《社維法》送辦，台北地院裁定1人不罰，1人罰8000元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者孫于珊／台北報導

劉姓和趙姓2名男子因在通訊軟體LINE上，分享台灣因疫情延燒，將放假2星期的假消息，均被依違反《社會秩序維護法》送辦，雖然實際點進連結是大猩猩比中指的娛樂畫面，2男無意犯行，但2男同樣的行為，法官卻2種不同裁定，結果就是劉男不罰，趙男卻挨罰8000元。2案皆可抗告。

裁定指出，劉男於3月18日下午，在LINE群組「108景文視傳一群一美」內發佈「台灣明天起實施COVID19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月19日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，並附上連結稱「檢查連結以查您的縣市是否已列出」等不實訊息，被認為涉嫌造謠遭法辦。

劉男於警詢陳述，因朋友傳給他，他點開後發現連結是大猩猩比中指，覺得好笑、有趣才分享，並沒有惡意，也不是為了散播不實訊息，且大家都知道訊息是假的，同學們都有把連結裡面的照片傳出來給大家看，大家都了解連結內容，都是以娛樂心態看這件事情。

審理劉男的法官認為，劉男是基於娛人自娛而發送訊息，並非基於誤導或欺瞞大眾的目的予以轉載，且訊息內容也不足以認定已使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理而有影響公共安寧的情形，因此裁定不罰。

▲刑事局偵九大隊第二隊隊長江嘉勝說明假消息查緝經過。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2男基於好玩有趣的心態分享訊息，下場竟大不同，1人被依《社維法》裁罰8000元，1人免罰。（圖／資料照／記者張君豪翻攝）

但趙男同樣傳有大猩猩比中指的假疫情訊息，命運卻大不同！趙男3月20日在LINE群組「航一甲小天地」中張貼「行政院宣布全臺9縣市明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月20日開始，所有上班族、學生強制性休假以免群聚感染」等不實訊息，被認為足以影響公共安寧而遭法辦。

趙男辯稱，他認為這只是好笑的作弄訊息，沒什麼好查證的。審理趙男的法官審酌，目前肺炎疫情甚為嚴峻，各國無不傾力防阻疫情蔓延，任何對於疫情的不實資訊，均足以造成人心惶惶、驚恐不安，嚴重影響社會安寧，因此認定趙男確實在群組上散佈未經查證且與事實不符的謠言，裁定罰8000元。

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