NCC修法替陸系手機解套　5G新機可望大舉登台

▲沈寂已久的陸系品牌手機終於出現重回台灣的曙光。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）昨（11）日通過「電信終端設備審驗辦法」修正草案，從原先要求所有要送驗的新機均須簽立切結書，變成往後可不必簽，只要不發生產品本體、包裝、說明書，甚至韌體或軟體標示「中國台灣」等誤導或貶損我國格情形；如此一來，等於是替陸系品牌手機登台解套。

事實上，當時NCC在要求所有手機品牌得保證在手機顯示上不得再出現矮化台灣國格之事，且須簽立切結書，使得陸系手機品牌均不敢簽署，讓台灣市場好一陣子沒有陸品牌手機登台。但今年又是台灣「5G元年」，目前市場上僅有一家5G手機可做選擇，讓不少消費者感到不滿。

3C達人廖阿輝就認為，NCC昨日釋出的最新修正辦法比以往的版本更好，雖然明文規定手機廠商再犯「貶損我國格情形」，將會被廢除上市許可執照，但反過來想，只要台灣代理商這邊做好軟體升級的把關，不再發生過去的情況就好了。

廖阿輝也指出，NCC的做法可以達成「雙贏」的局面，因為當時的切結書要求不僅讓陸系品牌有疑慮，就連Apple可能都不會簽；且事實上讓陸系品牌在台灣上市並無不可，「陸系手機到底好不好」這件事應該交由消費者自己選擇。

另一方面，《ETtoday新聞雲》記者也詢問了部分陸系品牌的意見，有相關人士認為，NCC的這項作法的確是替他們解套，基本上就等於新機可以引進台灣了，且今早就將先前尚未送驗的新機送測。

不過即便修法過程順利，這項修正草案最快也要等5月才會上路，屆時還是要端視法案最終通過的辦法，才能確定陸系品牌是否能夠順利在台上市。

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