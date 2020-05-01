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防疫物資需求高　雲林大地營造公司慨捐防護、隔離衣

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記者蔡佩旻／雲林報導

防疫物資需求高，雲林大地營造公司今日捐贈500件防護衣及2000件隔離衣力挺防疫第一線，雲林縣長張麗善代表受贈，並指出，防疫期間，不論居家檢疫、護送就醫及足跡消毒，端賴消防、檢疫及環保人員恪盡職責，站在防疫最前端，守護縣民免於新冠肺炎的威脅，而防護衣就是這群第一線消防戰士們的防護罩。

▲大地營造公司董事長謝帝旺今（1）日捐贈防護衣及隔離衣力挺防疫，雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林大地營造公司董事長謝帝旺（左二）捐贈防護衣及隔離衣力挺防疫，雲林縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，感謝大地營造董事長謝帝旺的善心義舉，縣政府資源有限，民力無窮，期望藉由這批物資，讓消防及環保人員執行防疫工作時，得到更多的防護，讓工作效率提升，為縣民打造安全、安心的居住環境，未來這批防護衣會優先發配消防局6個專責隊；另隔離衣將由環保局負責分配。

消防局長林文山指出，救護出勤每週防護衣需求量約30至40件，這批防護衣及隔離衣均符合中華民國國家標準(CNS)拋棄式醫用防護衣性能要求(P1及P2等級)及美國醫療器材促進會(AAMI)對於防護衣分級標準(Level 1及Level 2等級)，對於執勤消防同仁防護上，有莫大的幫助。

大地營造股份有限公司董事長謝帝旺表示，因出身於台西偏鄉有感巧婦難為無米之炊，一直以來秉持取之於社會、用之於社會的持續回饋，如今正逢疫情吃緊盡企業所能，藉由捐贈防疫物資，來保護第一線消防、環保戰士。

▲大地營造公司董事長謝帝旺今（1）日捐贈防護衣及隔離衣力挺防疫，雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林大地營造公司董事長謝帝旺捐贈防護衣及隔離衣力挺防疫，雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

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