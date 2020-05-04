紓困1萬元詳細作業流程公開　衛福部：非現場直接領⋯需審核3至5日

▲衛福部政務次長蘇麗瓊。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊各大產業生計，我國政府規劃高達1億500億元的紓困計畫，衛生福利部於今（4日）晚間6時召開記者會詳細說明申請流程與申請條件，預計將於5月6日開放申請。

衛生福利部新增「急難紓困實施方案」，補助對象擴大，除原有工作，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因疫情影響，工作及家戶收入減少致家庭生活受困者。次長蘇麗瓊表示急難紓困審核標準以109年1至4月總收入為準，將放寬到全家平均每人每月生活費，不超過當地每人每月最低生活費2倍，即可獲1萬元起的急難紓困金，且家戶內每人存款15萬元免納入計算。

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▲擴大急難紓困申請。（圖／衛福部提供）



次長蘇麗瓊提到，為方便民眾能就近在鄉鎮公所申請，須耗時3天審理、5天撥款，因待受理案件很多，希望民眾備妥相關文件，加速申請流程，也給鄉鎮公所一些作業時間。她補充說明：「有民眾誤解，現場申請就能拿到經費，但作業流程需要審理時間，以往急難救助是需要實地去做訪查，如今是採書面審理方式，一切會從寬處理。」希望能幫助因疫情生計受困民眾。

▲擴大急難紓困作業流程。（圖／衛福部提供）



今日行政院宣布的擴大紓困方案，採書面審核，民眾填具申請書並檢附相關證明文件向居住地公所提出申請，符合資格的人即可核發1萬元，將於5月6日開始受理。