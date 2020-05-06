快訊／傳520正式面對罷韓與蔡英文「直球對決」　韓國瑜回應了！

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票將在6月6日登場，雖然韓國瑜對於罷免一事不太正面表態，到底支持者應不應該出來投票，目前韓陣營也還沒有具體回應，但傳出他將於5月20日、總統蔡英文就職當天，出面向支持者發出宣言，採取直球對決；韓國瑜6日下午發出聲明：「我們需要的是合作，不是對決！所有關於媒體報導無論是5/20、6/6還是其他日期的訊息，並非事實。」

▲高雄市長韓國瑜表示目前全力拚市政 。（圖／記者洪靖宜攝）

越來越逼近高雄市長韓國瑜罷免投票時間，到底韓國瑜支持者該不該出來投票，目前韓陣營始終沒有具體回應，但傳出韓國瑜將在5月20日，也就是總統蔡英文第二任任期就職當天，正式對罷韓活動表態，並向支持者發出宣告，要跟總統蔡英文再次直球對決。

「空穴來風，子虛烏有！」，高市議員黃紹庭表示，5月20日根本沒有此規劃，他說，很多支持者在關心這次6月6日投票，韓國瑜市長會在適當的時間出來說明，這件事完全是子需烏有，也不需要如此挑起對立。新聞局長鄭照新則說現在韓國瑜著重以市政跟防疫為主，所以市政優先防疫第一，對於政治上面的揣測，沒有必要去回應。

對於此說法，韓國瑜上午則沒有正面回應，不過他下午發出聲明，表示「我們需要的是合作，不是對決！所有關於媒體報導無論是5/20、6/6還是其他日期的訊息，並非事實。我再說一次『防疫第一、市政優先』，我個人將持續為高雄努力，再次感謝大家的關心！」

時間對我們來說完全沒用！

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