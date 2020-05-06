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罷韓倒數一個月…傳王金平將出手挺韓國瑜　林為洲：樂觀看待

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▲江啟臣拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

▲前立法院長王金平。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

距離罷韓投票倒數一個月，民進黨數名高雄立委與時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟6日共同舉行記者會，呼籲高雄市民出門投票，藍營方面則傳出前立法院長王金平將選擇適當時機出手挺韓，對此，國民黨團總召林為洲表示「樂觀看待」。

林為洲表示，對國民黨來說，這場罷韓是至關重要的戰役，希望韓國瑜可以繼續留在高雄，完成高雄人當時給他的支持、期待，因此樂觀看待王金平的幫忙。

對於外界認為黨中央在「反霸韓」上操作不積極，林為洲認為這是策略問題，他強調，罷免跟一般公職人員選舉性質不同，一般選舉要盡量鼓勵投票，各黨、中選會都是如此，「罷韓本質上是負面選舉，用什麼策略最能幫助韓國瑜 ，我們一直有在探討，不一定要去造勢，可能有反效果，這部分中央黨部、韓辦一直有密切聯繫。」

國民黨內部民調指出，有將近7成高雄市民有意願出門參與罷免投票，其中又有50%民眾支持罷免韓國瑜，對此，日前前往高雄考察並與韓國瑜會面的藍委李德維認為，韓國瑜最近幾個月在高雄防疫成績跟施政上，市民都有目共睹，罷免是針對不滿韓國瑜和市府團隊的人事發起，因此就讓反對的人來做，他認為，韓國瑜對罷免的態度非常坦然，也一直強調現階段就是把防疫和施政做好，這才是負責任的態度。

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