被揭黑歷史　王孝維「坦然面對」批對手：起底也要有分寸

▲前台北市議員王孝維坦然面對40餘年前的年少往事。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳育玟／台北報導

一場「前立委VS前議員」的民進黨台北市黨部主委選舉選情，隨著投票日近，雙方對峙日趨白熱化，前議員王孝維6日接受ETtoday專訪時表示，對方以他40餘年前年少涉案以及一份文宣漏列校對疏失，不斷抹黑他，未免有失厚道，「要起底也要有分寸」，何況當年他已負起司法責任，「遠比對方目前儼然紅色代言人，企圖把台北當做紅色基地」值得黨員託負重任，他同時也「感謝」對手讓他坦然面對往事。

王孝維表示，40餘年前他才17歲，是個高中生，因為朋友要去找親戚討債，邀他一起去，當下並沒有多想，未料卻因此被牽連而入獄。當時與他同一監獄的，還有民進黨大老黃天福、李逸洋，也是在這個時候讓他接觸到政治。

他認為，事隔40餘年被挖出人生的黑色傷痛，他「感謝」對手的「抹黑」，因為這件事提攜過他的黨內前輩們，其實都不知道，他也從來沒有報告過，既然在這次的選舉中被挖出了，很感謝有機會讓他坦然面對這件事。所以今天他在臉書上說了分明。

王孝維說，出獄後他開始做正正當當的生意，主要是電子業，而且朋友總是三教九流都有，他也會跟著朋友投資，這根本沒什麼好值得拿來說嘴的，對手卻用此來抹黑他與黑道的關連，整件事是「竹竿接菜刀」，未免過頭了。

▲前台北市議員王孝維說明文宣品都載明「博士生」，沒有造假。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

再者他從政已是46歲的時候，遠不及對方政治及金融世家。從政以來他乾乾淨淨問政服務，同時也體認自我充實的重要性，所以從專科到現在的博士生，就是為了要多領域地為更多人服務，希望補足自己的不足。他攤開手上的文宣品，上方學歷部分均載明「博士生」頭銜，唯對手用以攻擊他的一份文宣，只因校對疏失漏列了一個「生」字，就被緊咬指控是「學歷造假」，讓他備感無奈，直言「做人真的要厚道點」。

對於對手的一再攻詰，王孝維也反擊，指對方家族儼然已是紅色財團，金融版圖在對岸強勢開展，其他投資產業也在大陸風風火火，對手家族在台灣政壇已占有台北市議員、立法委員、民進黨中常委三席政治實力，現在又覬覦台北市黨部主委一職，是否利用家族在台灣的政治勢力，去謀得自身在對岸的商業利益，值得外界質疑，甚至是否進一步成為「紅色代言人」，企圖把台北市當做「紅色基地」，幫助中共傷害台灣？這是值得黨員深思慎選的地方。

他強調，這次參選台北市黨部主委，主要是有一份和黨內同志及黨員們共同的使命感，就是希望能在2022年拿回台北市政權，目標在北市議會過半，黨籍里長倍增，爭取更多的年輕人加入民進黨，因為黨一定會老化，所以一定要有年輕新血持續加入黨的行列，為黨披上戰袍，黨才能永續前進，這是2020年總統大選後民進黨認知到的最大危機。

他認為，2014年柯文哲對黨帶來的教訓，一定要記取，因為終究柯背叛了民進黨，所以2022年的市長人選很重要，需是各派系都能接受的人選，所以身負提名重任的台北市黨部主委，就必需要能大公無私，他有信心自己會是黨員最好的選擇。