民進黨批韓國瑜亂花二備金！藍議員嗆：救命錢被你編4300萬罷韓

▲高雄市議員邱于軒於臉書開轟民進黨團，揭露他們將二備金用途編列4300萬作為罷韓預算。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市4日舉行臨時議會，高雄市議員陳致中代表民進黨團出面指控，批評韓國瑜除了已經221天未到議會報告過外，第二預備金目前已用掉8成，但其中只有1成拿來防疫，實在很誇張。對此，國民黨議員邱于軒5日就在臉書開槓，揭露民進黨竟將口中說的救命錢「二備金」編列4300萬用於罷免案，質疑那市府拿1.84億治水清疏到底錯在哪？

高雄市4日臨時議會上，陳致中氣憤表示，韓國瑜欠市民朋友「3個道歉」，第一點「不來議會」，應該公開誠心道歉；第二點是「防疫期間製造恐慌」，認為韓國瑜的兵推演練根本不妥，還說「高雄人最怕就是恐嚇」；第三點「預備金亂挪用」，今年才過三分之一防疫預備金卻已使用80.9%，但這8成中，只有一成約10.8%是用來做防疫，直呼「這是不及格的啦」。

對於上述指控，國民黨議員邱于軒忍不住於臉書發文怒轟，認為民進黨團才該向市民道歉，她表示民進黨已完全曲解二備金用途，市府拿其中1.84億辦理治水清疏路平等工程，保障市民安全，並沒什麼問題，倒是民進黨掩蓋事實，口口聲聲說第二預備金是救命錢，卻為了罷免案在用途中編列4300萬，拿高雄市民的救命錢來辦罷免！

最後邱于軒更直接痛批民進黨作秀過頭，在臨時會上處處針對韓國瑜，明明會議中應該討論市府紓困措施有何補強或加強宣傳之處，但他們卻絲毫不談政策，只顧罷韓罔顧高雄市民權益，上述種種行為才更應該向認真打拼的市政府和全體高雄市民3個道歉。

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