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干涉議會、影響選務動作不斷　民眾黨批藍綠過度操弄罷韓

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票進入倒數1個月，台灣民眾黨6日發表聲明，支持民間用合法手段表達民意，無論正反意見，大家都應該踴躍參與這場得來不易的民主成果，不論最後的結果如何，勝利都屬於民主。但罷免投票進入倒數，卻看見藍綠各自的角色，超出常規的演出，「如此一來，將使得贏者不光彩，輸者不服氣，人民自發的民主行動，會被這些低級操作糟蹋」。

民眾黨表示，黨的核心價值在於堅持「國家治理」，然而過去這一年下來，高雄的城市治理是否及格，從罷免連署書的數量，跨越門檻的速度，說明了一切。

民眾黨指出，作為高雄的在野黨，監督市政是我們的職責，我們看見持續攀升的負債數字，不斷跳票的浮誇政見，甚至進入議會備詢時，無視議員提問，拼命跳針「高雄發大財」，當市民的容忍到了極限時，韓國瑜市長沒有極限的參選總統，成為壓垮支持度的最後一根稻草。

民眾黨支持民間用合法手段表達民意，我們也認為，無論正反意見，大家都應該踴躍參與這場得來不易的民主成果，不論最後的結果如何，勝利都屬於民主。但如今到了罷免投票的一個月前，我們卻看見藍綠各自的角色，超出常規的演出。如此一來，將使得贏者不光彩，輸者不服氣，人民自發的民主行動，會被這些低級操作糟蹋。

▲▼霸韓選舉倒數1個月，民眾黨批評藍綠過度操弄。（圖／台灣民眾黨提供）

▲罷韓選舉倒數1個月，民眾黨批評藍綠過度操弄。（圖／台灣民眾黨提供）

接著民眾黨細數藍綠針對霸韓使出的手段，早在4月時，韓陣營先是延遲議會開會時程，後來又動員國民黨議會優勢人數一再延會，迴避議會質詢，試圖降低大家對罷韓的熱度。不僅如此，日前傳出高雄市政府各局處利用行政優勢，在空間使用、文宣設置、活動辦理上，游走法理邊緣，試圖阻撓罷韓行動。這些作為若屬實，更反映了韓國瑜市長的心虛。

但到了5月，中選會的諸多言行也令人搖頭。先是主委李進勇對於找不到投票所的問題，竟語出「把頭剁下來」的宣誓。隔日，副主委陳朝建警告高雄市區長、校長，如果沒有出借場地供作罷韓投開票所會有法律責任，並喊出「我依法我驕傲」。中選會作為罷韓投票主辦單位，盡力完成投票固然是職責所在，但正副主管的激情言詞，也有違反行中立之嫌。

民眾黨重申，民間發起的自主行動，台灣人民有權表達自己的心聲、伸張自己的政治權力，這在民主國家是家常便飯。盼望中央、地方謹守本份，做好選務工作，我們更樂見高雄市民行使人民的權力有睿智的判斷，未來也請市民能繼續為高雄的未來做出更好的抉擇。

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