民進黨台南市黨部主委選舉開砲　陳世輝控告潘新傳涉嫌賄選

▲民進黨台南市黨部主委候選人陳世輝，前往台南地檢署按鈴申告另一名候選人潘新傳涉嫌賄選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部主委之爭白熱化，主委候選人陳世輝5日前往台南地檢署按鈴申告另一名候選人潘新傳涉嫌賄選，陳世輝指控1名市府員工涉嫌以一票數千元代價為潘新傳向黨員買票，民進黨台南市黨部則發出聲明，指責陳世輝用激烈言行一再傷害黨的形象與團結，將報黨中央查處。

陳世輝指出，政治人物安排樁腳進入公務部門任職約聘雇職務，容或為人情義理，但再由樁腳於選舉期間行賄，實屬天理公道難容，故為釐清事實真相，陳世輝提告擬傳喚關係人台南市長黃偉哲到庭說明以正視聽。

陳世輝說，刑法對有投票權之人行賄足以改變投票意向，並非僅限於公職人員選舉，政黨黨職選舉同樣適用刑法妨礙投票等罪。「買票有罪，賣票也有罪。」陳世輝呼籲民主聖地的台南市民進黨黨員，無論任何選舉，只要涉及賄選都應該以「進步公民」、「進步黨員」的精神大義滅「新」向台南地檢署提告。

陳世輝指控潘新傳，於選舉期間宣傳自己是蔡英文選舉期間在台南開出7成選票的最大功臣，但若潘新傳等人…皆用買票行賄等齷齪手段獲取選票，恐怕損及蔡英文總統、賴清德副總統的清白，秉於公理正義、清廉治國，他呼籲蔡總統、賴副總統斥令相關單位儘速查明真相，以昭公信並懲處相關人員。

民進黨台南市黨部則對此回應指出，對陳世輝按鈴申告一事，台南市黨部聲明如下4點：1、 陳世輝候選人自未登記參選之前，就開始批評另一外競選候選人，直至目前為止，從未拿出任何的證據，只是一直不斷對外放話，用激烈言行一再傷害黨的形象。

2、中央黨部發文要求「各候選人不應出現任何對同志不實的攻擊或指控，破壞黨團結」，市黨部也有將公文轉傳給各位候選人，但陳世輝候選人仍一再對其他候選人做不實的攻擊。

3、 陳世輝為了要選主委，不惜毀了整個黨，選舉前就曾多次以言論傷害民進黨，以其水利會會務委員身份，鼓動農民要用選票來教訓民進黨，批評民進黨，身為黨員，從未考量黨的團結與聲譽。4、如陳世輝候選人再繼續此種行逕，台南市黨部將向中央黨部正式反應，要求中央黨部做出處置，以維民進黨黨紀及聲譽。

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