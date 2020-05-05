苗可麗母親節傳愛獻唱《心肝寶貝》　號召大眾認養偏鄉弱勢童

▲苗可麗已在至善認養了6個孩子，亦曾多次走入偏鄉服務，6年間的愛心從不間斷，已成為長期陪伴者。

圖、文／至善基金會提供

愛在疫情蔓延時！人，可以被隔離，但，愛0距離！長期耕耘亞洲兒少公益的至善基金會，每年幫助逾9萬位兒童和青少年就學、提供教育或醫療資源。金鐘影后苗可麗在母親節前夕，以至善基金會認養人兼愛心大使身分，獻唱最新台語單曲《心肝寶貝》，號召大眾傳愛，為弱勢孩童的成長之路盡一份心力。單曲《心肝寶貝》音樂MV即日起上線，5/8將正式於KKBOX、Spotify、iTunes、LINE Music等平台數位發行。

▲金鐘影后苗可麗以至善基金會愛心大使身分，獻唱最新台語單曲《心肝寶貝》，期盼為貧童的成長之路盡一份心力。

苗可麗投入愛心逾6年成六寶媽 母親節獻唱盼為弱勢兒少發聲

「很多時候老天爺給你的，並不是要你收下來，而是希望透過你的手，再傳遞出去」。苗可麗已在至善認養了6個孩子，亦曾多次走入偏鄉服務，6年間的長期陪伴從不間斷。今年更拾起麥克風擔任至善基金會的愛心大使，在母親節期間為認養的「心肝寶貝」們發聲，期望透過這首溫暖的歌，呼籲社會關注弱勢兒少的生存權與發展權。

身為長期陪伴者的苗可麗也分享，起初看見生活環境困苦的孩子常會因為不捨而落淚，但至善改變了她的想法：「我不要孩子覺得自己可憐，我希望他們相信自己有力量，只要認真讀書並累積知識，就能改變自己的生活。」

▲至善堅持公益不只是單向的資源給予，而是對等與尊重，才能有效和受助者共同成長。

培力+陪伴25年點亮台越雲緬偏鄉 至善給釣竿助偏鄉貧童自立

至善基金會關注亞洲兒少發展已25個年頭，服務地區包括台灣、越南、中國雲南，以及緬甸等地，以長期陪伴的理念，支持四地原住民地區弱勢孩童的教育與醫療資源，至善堅持，公益不只是單向的資源給予，而是對等與尊重，才能有效和受助者共同成長。譬如，至善於2018年在新竹尖石原鄉首倡的「行動幼兒園計畫」，除載著玩具、繪本、社工、老師的車開往部落，並聘雇10餘位部落婦女當老師，從彼此間熟悉的母語進行陪伴和交流，同時滿足孩子的教育、部落婦女的經濟自立、社工對脆弱家庭的關懷、傳統文化的保存等四種面向，讓偏鄉的弱勢循環有機會從根本改變。

▲至善基金會執行長洪智杰期盼人們讓「愛0隔離」，互助互愛，為下一代營造有愛的環境。

至善執行長洪智杰盼「愛0隔離」 感謝苗可麗獻唱助募款

疫情當頭，公益捐款也緊縮了。至善執行長洪智杰憂心卻不悲觀，他表示，人類社會遭逢災難時，通常面臨兩種選擇，「是趁機掠奪，還是彼此互助？」當疫情蔓延時，大家不得不戴上口罩自保與人保持距離的時候，感謝可麗獻唱這首暖心歌曲，把人心又拉近串連起來。「愛，並不是隨手可得，愛的實踐，需要我們時時努力！」他說，無論大環境多麼險惡，期盼人們讓「愛0隔離」，互助互愛，為下一代營造有愛的環境，至善也會保持初衷，繼續扮演傳愛的橋樑，代台灣人把愛與善，傳到世界需要的角落。

至善長期下來，已幫助不少弱勢孩童自立，進而助人。譬如，越南中部地區一位資助孩童「阿勇」長大後開了公司，並加入至善的認養行列，回頭來幫助自己家鄉的貧童，開啟善的循環。在充滿愛與感恩的五月天，至善攜手苗可麗呼籲大眾關懷偏鄉兒少，傳愛到被遺忘的角落，給孩子一份支持的力量！

【 捐款方式 】

每天20元，每月600元，寶貝每一個孩子

我要捐款：http://www.zhi-shan.org/donate

愛心捐款專線：02-23889118

至善×friDay影音公益專案

即日起至 2020.06.30，凡捐款至善及遠傳 friDay影音共同策劃的「陪伴影展」，即可獲得friDay影音兌換序號，免費暢看由至善愛心大使苗可麗精選的片單，邀您一同做公益，看好片！詳情請見https://reurl.cc/Nj4bGm