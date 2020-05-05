BMW衝入林邊知名鮮魚湯店！還好已經打烊　19歲駕駛腳部遭割傷

▲許男駕駛這輛BMW自小客車衝人鮮魚湯店內，車頭全毀 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣許姓駕駛4日深夜駕駛白色BMW自小客車，衝入屏東縣林邊沿海路相當有名的一家鮮魚湯店，發生巨大響聲，幸當時店內已休息，僅撞壞店內攤架等生財工具，自小客車車頭則全毀。

▲▼衝入店內、林邊鮮魚湯店。

警方獲報趕往處理，發現駕駛人腳部因下車時踩到碎裂的玻璃受到刺傷，沒有大礙，警方對他實施酒測，酒測值為0。店家接到消息，看到店內被撞的模樣，相當傻眼，漏夜整理毀損物品，準備今天營業。

陳姓網友拍下這輛白色BMW車轎車衝進這家位在林邊鄉中山、新興路口的有名鮮魚湯店，以及被拖吊車拖往後續處理的照片，並PO上地方媒體社群，引來網友熱烈討論。

有網友說「這開車技術也把門撞的太厲害了」；另有網友回應「如果有營業後果真的不堪設想」；另有網友表示，「他昨天在我面前撞進去的！剛好路過要回家，真的開很快，那個轉彎車的阿伯差點就晚7天回家了。」

警方調查，屏東縣枋寮鄉19歲許姓駕駛人，昨晚深夜11時，駕駛白色寶馬自小客車，從南往北行駛，衝入這家鮮魚湯店內，發生巨響，由於旁邊就是一家超商，店內還有消費者，聽到聲響，紛紛外出查看。

警方初步了解，許姓駕駛駕車返家途中，經過肇事地點，疑違規超車，避免和前方車輛發生事故，就直接衝入鮮魚湯店內，造成這起交通事故。這家鮮魚湯在林邊鄉相當有名，以前24小時營業，幸昨晚休息。有闗肇事原因，警方還在進一步調查。而車主也允諾賠償店家損失。

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