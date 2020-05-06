紓困補助開放申請　北市估下午湧人潮

▲松山區公所申請紓困補助狀況。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，6日開放申請。在台北市部分，儘管5日各區公所電話被詢問民眾打爆，緊急加派人力、增開櫃檯，但開放申請首日上午卻未見洶湧人潮，現場觀察人數僅比平常略多，預料下午民眾才會來申請。

記者現場觀察，6日上午北市區公所申請狀況良好，松山區、信義區等，民眾抽取號碼牌後不需要排隊太久即可臨櫃進行詢問或是資料填寫；而萬華區儘管人潮較多，但事先都有安排人力，因此仍可以有效維持秩序。

由於此次宣布突然，折騰不少地方政府，開放後相關資訊傳達不夠確實的問題仍在。如一早就到現場申請、從事遊覽車司機的林先生便抱怨，不知道要帶的資料這麼多，直言手續很繁複，之後要找時間來補存摺等等的資料。另外，現場也有民眾因不熟表格，需要由區公所人員一步一步解釋。

▲萬華區公所申請紓困補助狀況。（圖／民政局提供）

松山區公所主秘賴燕綢表示，為了這次發放紓困金，區公所加開窗口達到5個，未來視申請狀況還會再投入人力，若件數多的話也不排除會請同仁加班，盡量審核完畢。賴表示，目前是先採受理、審查資格要件的方式，通過之後才會發放。

賴燕綢說，財力試算有一套公式，要算出每人平均的生活費，這是排富條款，要依據總收入、存款、基本生活費等，且六都都不一樣基準。至於能否讓民眾先試算完畢後再來申請？賴說，民眾對這部分可能還不夠了解，區公所現場會有專人指引。