又見＋0！飯店點燈懶人包「按讚、笑臉」拍照準備衝一波

▲今（5日）晚間6點30分，圓山大飯店依舊會點亮「ZERO」字樣。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

又見＋0 好消息！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布無新增病例，自從圓山大飯店首波帶起「飯店點燈」風潮，接連有君品酒店、北門世民酒店也接棒點亮「愛心」等創意圖案，成了民眾晚上最期待看見的風景。

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▲唯有4月28日零確診時點的「平安」最為特殊。（圖／記者徐文彬攝）

1.圓山大飯店

今（5日）晚間6點30分，圓山大飯店依舊會點亮「ZERO」字樣，圓山大飯店表示，若是當天零確診，就會以大大的「ZERO」告訴全民，即使不到現場拍照，行經而過的車流也都能注意到當天零確診喜訊。

▲圓山大飯店透過點燈向國人喊話，若有確診案例，則為「加油」字樣。（圖／記者徐文彬攝）

圓山大飯店說，若是有確診案例，則為「加油」字樣，藉此鼓勵全民及辛勞的醫療人員。唯有4月28日零確診時點的「平安」最為特殊，是交通部長林佳龍團隊的創意。

▲君品酒店於台灣零確診時曾以YA創意點燈，而今（5日）則會出現「笑臉」。（資料照／雲朗觀光提供）

2.君品酒店

為了慶祝零確診，京站樓上的君品酒店最早於外牆打出「Good」字樣，向醫護與防疫人員致敬。原訂在3日結束的點燈猜謎遊戲也延長，像是日前有「Keep」、「The」、「YA」字樣，今（5日）則會出現「笑臉」，晚間6點30分至10點準時點燈。

▲北門世民酒店（citizenM）則預告，今晚會是「按讚」圖樣。



3.北門世民酒店

台北北門世民酒店（citizenM）則說，即日起週一至週五晚上都有靜態點燈，包括愛心、「TW can help」、「Hope」字樣，公關預告，今晚會是「按讚」圖樣，幫台灣防疫成果大力按讚。另外，每個周末晚上8點至10點，在酒店外牆會有燈光秀，會有不同圖案在酒店外牆閃耀，為台灣防疫加油。



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