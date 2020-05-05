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又見＋0！飯店點燈懶人包「按讚、笑臉」拍照準備衝一波

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▲▼新冠肺炎疫情再傳好消息，今日再度無新增確診病例，圓山飯店外牆再度亮起ZERO燈號以茲慶祝。（圖／記者湯興漢攝）

▲今（5日）晚間6點30分，圓山大飯店依舊會點亮「ZERO」字樣。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

又見＋0 好消息！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布無新增病例，自從圓山大飯店首波帶起「飯店點燈」風潮，接連有君品酒店、北門世民酒店也接棒點亮「愛心」等創意圖案，成了民眾晚上最期待看見的風景。

▲▼圓山飯店點燈平安 。（圖／記者徐文彬攝）

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▲唯有4月28日零確診時點的「平安」最為特殊。（圖／記者徐文彬攝）

1.圓山大飯店
今（5日）晚間6點30分，圓山大飯店依舊會點亮「ZERO」字樣，圓山大飯店表示，若是當天零確診，就會以大大的「ZERO」告訴全民，即使不到現場拍照，行經而過的車流也都能注意到當天零確診喜訊。

▲▼圓山大飯店點燈向國人喊話。（圖／記者徐文彬攝）

▲圓山大飯店透過點燈向國人喊話，若有確診案例，則為「加油」字樣。（圖／記者徐文彬攝）

圓山大飯店說，若是有確診案例，則為「加油」字樣，藉此鼓勵全民及辛勞的醫療人員。唯有4月28日零確診時點的「平安」最為特殊，是交通部長林佳龍團隊的創意。

▲君品酒店於台灣零確診時曾以YA創意點燈,雲品溫泉酒店山景客房,雲朗推出High Five購物節。（圖／雲朗觀光提供）

▲君品酒店於台灣零確診時曾以YA創意點燈，而今（5日）則會出現「笑臉」。（資料照／雲朗觀光提供）

2.君品酒店
為了慶祝零確診，京站樓上的君品酒店最早於外牆打出「Good」字樣，向醫護與防疫人員致敬。原訂在3日結束的點燈猜謎遊戲也延長，像是日前有「Keep」、「The」、「YA」字樣，今（5日）則會出現「笑臉」，晚間6點30分至10點準時點燈。

▲台北北門世民酒店（citizenM）透露，今晚會是「

▲北門世民酒店（citizenM）則預告，今晚會是「按讚」圖樣。

3.北門世民酒店
台北北門世民酒店（citizenM）則說，即日起週一至週五晚上都有靜態點燈，包括愛心、「TW can help」、「Hope」字樣，公關預告，今晚會是「按讚」圖樣，幫台灣防疫成果大力按讚。另外，每個周末晚上8點至10點，在酒店外牆會有燈光秀，會有不同圖案在酒店外牆閃耀，為台灣防疫加油。

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