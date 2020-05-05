快訊／+0回來了！台灣今無新增確診　新冠肺炎維持438例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

又見零確診！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布無新增病例，國內的新冠肺炎維持438例；分別為347例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，334人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心進一步指出，昨日晚間自印度搭乘專機之129人已於今日清晨抵台，其中9名有症狀者經採檢後，已與其他人一起送往集中檢疫所隔離。有關4月20日第三班定點返台專案航班共231名湖北返台民眾，截至目前1人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘均已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；第四班定點返台專案航班共229人持續於集中檢疫所，預計明日解除隔離。

指揮中心表示，全球累計3,616,309例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,197,086例、西班牙218,011例、義大利211,938例、法國203,253例及英國190,584例為多；病例中250,678例死亡，以美國69,442例、義大利29,079例、英國28,734例、西班牙25,428例及法國25,201例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲5月5日0確診。（圖／曾梓倩製）