▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心5日照常召開疫情記者會，對於有民眾擔心康復出院的新冠肺炎病患，在進入社區後被貼上標籤，認為可能會有再度「陰轉陽」，甚至傳染給周遭人的疑慮，專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，台灣一直都是採高規格處理，康復的病患對於周遭的人不會有任何威脅。

有媒體詢問，確診民眾康復出院後，被社區貼上「帶病毒的人」的標籤，擔心台灣確診個案是否也會像他國一樣，出現陰轉陽的情況，進而傳染給生活周遭的人，對此張上淳回應，韓國有出現100多位確診民眾在康復回到社區後，再度「陰轉陽」，但這些民眾並沒有再度傳染給其他人。台灣則是一直都採取三採陰的高標準，要確認各案回到社區裡都是非常安全的，雖然前面有一例是出院後再度陰轉陽，但因這名個案在前面階段就已經培養不出病毒量，病毒量非常的少，尤其台灣康復個案出院後仍需做自主健康管理，目前看不到有傳染給其他人的症狀。

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張上淳表示，新冠病毒的確是非常狡猾的病毒，特性就是容易陰陰陽陽，會持續一段時間，「但要強調，他們對周遭的人沒有任何威脅」，呼籲社區民眾不用太過擔心，也不應標籤化。

