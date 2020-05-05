屏東「竹筍4劍客」　賣力推廣甜龍筍展露成果

▲陳景行（圖左至右）、吳文樹、陳實毅、吳百堯吳百堯4位大男人，一起合力推廣的甜龍筍，展露成果。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳景行、陳實毅、吳文樹、吳百堯4位大男人，一起合力推廣的甜龍筍逐漸展露成績，尤其在屏東縣枋寮太源農場種植甜龍筍，不到2年已竹意茂盛，甜龍筍一根根地從地表冒出，現採冷藏銷售市場，比一般竹筍更細緻更甜美，獲得消費者青睞。

▲甜龍筍。

原在公所上班的陳景行，退休後興起種田的念頭，無意間吃到甜龍筍，竟大聲稱讚，開始購苗栽種，他指出，6年前從小面積種起，累積經驗後，技術更成熟，才開始大面積種植及找朋友推廣。

以種木瓜為主的陳實毅獲悉加入種植行列，接觸到甜龍筍後發覺比種香蕉、木瓜風險更低，且更好管理。吳文樹及吳百堯原是種芭樂及釋迦，6公頃多的農地漸漸轉型種甜龍筍。

陳景行表示，甜龍筍栽種較一般竹筍簡易，不必做高畦也不用覆土，只要長出來的幼筍都可以食用，最大特色是出青不會苦澀，也不用每天清晨挖竹筍，想挖就挖，大白天挖的甜龍筍一樣清脆爽口，筍肉細緻清甜，所以沒有挖筍的時間壓力，更比一般挖竹筍省工，重要的是一年四季都會長筍冒筍，隨時都可挖來賣。

他們4人合起來面積超過10公頃，希望推廣讓更多人種植。竹田鄉民代表曾美美，也把家裏的檳榔砍了改種甜龍筍，她認為這是有前途的農產，她自己跳下來試種。

現在很多人發現甜龍筍更多的益處，推廣後嘉義的農民也開始種植，甜龍筍像是竹筍界的模範生，好吃好種，什麼都好，連農糧署南區分署長姚志旺也來瞭解，認為是取代檳榔的新興作物。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色