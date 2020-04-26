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林森錢櫃5死2命危惡火！網狂酸柯文哲「阿伯滴家啦」：超前部署

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▲柯文哲假日來到南部，不過北市卻發生5死火警，讓網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

▲柯文哲假日來到屏東枋寮，不過北市卻發生5死火警 。（圖／枋寮鄉公所提供）

記者吳奕靖／屏東報導

台北市林森北路錢櫃發生5死火警，但是第一時間市長柯文哲並沒有到場，而是由副市長黃珊珊坐鎮，雖然柯文哲在下午三點多抵達現場，不過卻有網友發現柯文哲在屏東枋寮，忍不住酸：「柯市長連2天南部超前部署？」

根據了解，柯文哲大約是在26日上午九點半左右，在枋寮鄉長陳亞麟陪同下到廟宇參拜，大約待了半個多小時之後就離開，參拜為疫情祈福。但是就在北勢寮保安宮大道公廟臉書po出柯文哲到訪的照片之後，還說明「柯文哲市長、蔡璧如立委蒞臨北勢寮保安宮，由保安宮沈枝忠董事長、陳亞麟鄉長共同陪同參觀本宮古蹟廟宇暨白鶴神貎，並與各信徒合照」，不過有網友在底下留言：「謝謝台北市長勤跑選舉行程」、「北市錢櫃KTV大火7命危！柯市長連2天南部超前佈署」、「台北市民都在找市長...」、「燒死人了 還在跑選舉」。

▲柯文哲假日來到南部，不過北市卻發生5死火警，讓網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

▲柯文哲假日來到南部，不過北市卻發生5死火警，讓網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

▲柯文哲假日來到南部，不過北市卻發生5死火警，讓網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

▲柯文哲假日來到屏東枋寮，不過北市卻發生5死火警 。（圖／枋寮鄉公所提供）

屏東縣枋寮鄉公所就發布新聞稿表示：「有關柯文哲市長本週末於枋寮行程，是因上週本鄉陳亞麟鄉長至臺北市府拜會柯文哲市長，就地方農漁產產銷、文化發展及地方創生等城鄉議題進行討論，並邀請柯市長赴屏東枋寮參訪、交流，希藉台北市治理經驗可以提供給枋寮未來發展之新思維」。

另外：「又近日疫情流行，致使地方農漁民生計受到相當程度的影響，枋寮鄉長陳亞麟希望藉此次城鄉交流機會，表達在地相關產業與地方人士的需求，希望台北市府及旗下相關產業公司可以協助地方農漁特產建立都會區市場之銷售通路」。

▲柯文哲假日來到南部，不過北市卻發生5死火警，讓網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

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