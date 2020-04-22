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枋寮碩士夫妻種水果　蓮霧+芒果都出色

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▲屏東縣枋寮鄉夫妻檔農友黃駿騏及李慧雅擁有碩士學位，種植芒果、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮鄉夫妻檔農友黃駿騏及李慧雅擁有碩士學位，種植芒果、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉夫妻檔農友黃駿騏及李慧雅擁有碩士學位，原在農業科技公司工作及證劵行上班，都有不錯收入，10年前回來枋寮家鄉接續長輩留下的蓮霧田及芒果田，以草生栽培方式管理及申請產銷履歷驗證，都擄獲消費者味蕾。

52歲的黃駿騏原在肥料公司上班，後來自立創設有機農業相關行業，協助推動有機工作；李慧雅到證劵公司上班，因為長輩留下的農田需要人耕作，10年前雙雙離職回來務農，由於黃駿騏原本就在農業界工作，所以種田不陌生，倒是李慧雅離開職場被同仁說，以為中樂透不用工作了。

黃駿騏表示，蓮霧有3分地，以傳統方式修剪枝條、不蓋網就能自然來2批花，第一批12月前後，最後這一批是農曆年左右；其實農作物品質好壞和氣候有很大關係，原開花結果的蓮霧，經大年初三的一場雨，造成損害不少，最近一批全部採收結束，但因氣候變熱，部份出現裂果情形，但不影響甜度及口感，送市場拍賣也有好價錢。

李慧雅說，這種裂果的蓮霧反而特別好吃，有些消費者專愛這種口味特別預訂，雖說是「惜福果」，但她希望惜福果不能太多。

另1.2公頃的愛文芒果共有3個區塊，黃駿騏說，最近一塊是蓮霧田轉種的，產期有提早情形，約從3月初就有結果，雖然量不多，每天採收上百公斤，賣到不錯價格。而他利用修剪技術及配合不同環境，讓產期提早，不同產區可能到5 月份才量產，所以不能傻傻種，要靠智慧，產量及品質才能穩。

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