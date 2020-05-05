美國狂轟「病毒從實驗室出來」　最新專家數據打臉…市場出現的機率更大！

▲新冠病毒源自於何處難以追溯，各國說法不一。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日前外媒批露西方5國情報單位組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）調查報告中指出，中國因為隱匿病情，刻意壓制新聞資訊，導致疫情爆發，更有消息指出「新冠病毒來自武漢實驗室」一說，至今尚未都有證據得以證實，如今有數據顯示出「新冠病毒更有可能來自於市場，而非實驗室，只是至今中國不願提出更多說明，導致兩說法都無法被證實」。

根據《CNN》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike pompeo）日前指出中國刻意隱藏新冠病毒真相，且有許多證據指出新冠病毒就是來自武漢實驗室；五眼聯盟的報告中也指出，中國試圖想要摧毀證據，華南理工大學2月6日發表的研究表示，新冠病毒「很有可能來自武漢的實驗室，這種高度生物危害風險的實驗室安全程度也許必須加強」，卻因「沒有受到直接證據支持」很快就被刪除。

如今又傳出有數據證實新冠病毒爆發「更有可能」來自市場，而並非實驗室，但病毒如何進入市場，是透過動物間傳染，還是有其他方式則不得而知，其中的原因包括中國不願意分享情報，因此不論是實驗室一說或是病毒自市場出現，都無法完全被證實。

此外，面對外界抨擊中國，澳洲反要求疫源獨立調查，甚至情報人員認為美國說法不一定合理，可能會讓調查焦點失焦。澳洲情報單位表示，目前尚未有病毒來自實驗室的證據，雖未排除這樣的可能性，但更傾向於病毒源頭為華南海鮮市場，澳洲政府高層表示，病毒來自實驗室一說，恐怕會讓推廣「關閉野生動物市場」更加困難。