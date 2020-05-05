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中國隱形轟炸機「轟-20」11月問世　「核三位一體」威脅澳、日、韓

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▲▼神秘戰機疑似轟-20。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

▲轟-20隱形轟炸機今年11月有望在珠海航展亮相。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

記者林彥臣／綜合報導

由中國自主研發的新一代隱形戰略轟炸機「轟-20」（H-20），很可能在今年交付使用，但是北京也在權衡新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行時期，揭幕啟用對於區域間複雜情勢所造成的影響。但是轟炸機出現在今年的航展上，也可能會直接威脅其他打擊範圍內的國家，特別是澳洲，日本和朝鮮半島，都會因此加劇緊張局勢。

根據《南華早報》報導，軍事消息人士指出，轟-20超音速隱形轟炸機，可以使空中打擊範圍增加1倍，有望在今年的珠海航展首次亮相，如果疫情已得到充分控制，預計在11月舉行。

一位知情人士說，珠海航展有望成為宣傳中國形象及其在大流行控制中取得成功的平台，告訴外界「疫情蔓延對中國國防工業企業沒有造成重大影響」。

另一位消息人士說，北京領導人仍在仔細考慮交付使用轟-20是否會影響區域平衡，特別是在新冠肺炎大流行期間區域，加重緊張局勢升級的時候，「就像洲際彈道飛彈一樣，所有戰略轟炸機都可以用來運送核武器……如果中國聲稱其奉行的是純粹防禦性的國防政策，為什麼它需要這種進攻性武器？」

美國國防部估計，轟-20的巡航距離超過8,500公里（5,300英里），這是中國20架新一代戰機中的最後一架，其中包括J-20隱形戰鬥機，Y-20巨型機運輸機和Z-20中型升降多功能直升機。

H-20的到來將代表著中國陸基洲際飛彈、潛射飛彈和空射武器「核三位一體」目標完成。

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