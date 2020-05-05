罷韓投票扯孩子優先　苦苓48字酸回「投票日學生不用上課」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市教育局長吳榕峯2日在臉書PO文，強調「請讓學校回歸，孩子優先的堅持」，希望罷韓投票不要影響到學生。不過，知名作家苦苓4日就在臉書PO文反酸，投票日6月6日是星期六，學生根本不用上課，「那高雄市教育局長是還在靠腰什麼？」

▲高雄街頭的罷韓看板。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳榕峯在2日的臉書文章中提到， 面對防疫工作，他必須有所堅持與承擔校園安全的責任，對於選舉委員會強行要求學校必須借用場地供投開票所，感到非常痛心，學校不是唯一且必須提供選務工作場域的地點，在疫情尚未解除之際，有關投開票所之設立，仍有學校以外的場地可以考量在「安全及便利」的情況下設立，經過評估後，已提供各校設立兩所為原則，如需增設視情況共同研商，但仍應以保護孩子優先。

不過，這篇文章一公開，不僅時代力量高雄市議員黃捷滿頭問號，隔空喊話希望吳榕峯不要為了保住自己的官位，用「自己的名義」替韓市府說話，把孩子推上火線，假教育、防疫之名，卻行影響罷免選舉之實；民進黨市議員陳致中也抨擊吳是在硬扯，「在哪投票、在哪罷免很難嗎？」

▲罷韓團體在路邊宣傳。（圖／Wecare高雄提供）

由於罷韓投票日期選在6月6日，知名作家苦苓4日在臉書PO出一段僅48字的話，反酸吳榕峯，「罷韓投票是在星期六，學生根本不上課，中央也答應全額補助校園消毒，那高雄市教育局長是還在靠腰什麼？」

其他網友也紛紛留言附和，「因為罷韓過了，這些人就沒工作了」、「其實他是臥底，現在擋越多，反感出來投票的人就越多」。但也有另一派網友提出不同意見，認為罷不罷免高雄市長韓國瑜是個人選擇，沒有必要說話這麼酸，而且疫情也確實尚未趨緩，吳榕峯的擔憂並非完全沒有理由。