「百年難得一見政治奇才」　陳時中拜大甲媽前「知會一個人」讓民進黨大讚

▲雖人氣飆漲的陳時中頻頻被點名選2022台北市長，但他表示沒有選舉打算。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文5月20日就職典禮開始進入倒數，據了解，行政院長蘇貞昌確定續任，在內閣成員方面僅會做小幅度的調整。而擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，也被民進黨高層稱讚是「百年難得一見的政治奇才」，而他月前親自到鎮瀾宮感謝廟方取消大甲媽遶境，其中一個舉動也被民進黨激賞具有高度智慧。

根據民進黨黨章規定，黨主席一職由總統擔任，並自其就任之日開始。蔡英文520就職典禮進入倒數，雖面臨新冠肺炎疫情，但蔡在府院黨的領導統籌上也即將進入新局面。

消息人士透露，由於整個行政團隊的抗疫表現出眾，甚至讓台灣走上國際，因此新任佈局暫不會有大變動，行政院長蘇貞昌確定續任，在內閣成員方面僅會做小幅度的調整。

▼陳時中4月15日拜訪顏清標，並參拜媽祖。（圖／資料照／記者鄧木卿翻攝）

而陳時中在防疫期間，每天親自出席記者會向外界說明最新疫情，也讓外界大讚。如今台灣防疫表情亮眼，《自由時報》報導，民進黨高層形容陳是「百年難得一見的政治奇才」。

陳時中4月15日到鎮瀾宮參拜，他說，之前就有來鎮瀾宮拜託暫緩遶境，所以他認為應該找適當機會來謝謝媽祖慈悲。而他行前特地知會台中當地立委、立法院副院長蔡其昌，黨內認為，陳此舉非常有政治判斷力，具高度智慧。

雖人氣飆漲的陳時中頻頻被點名選2022台北市長，但他日前表示沒有選舉打算。不過，民進黨內認為，未來如果民眾有高度期待，可能也不是陳自己的意願能決定。