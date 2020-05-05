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罷韓民調震驚藍營！韓國瑜祭「清廉好市長」看板應戰　高層曝韓最後手段

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圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，高雄市長韓國瑜3日大動作實施兵推演練，在四維、鳳山行政中心兩地，動員200餘人模擬社區感染情境，測試各單位應變能力。但另一方面，罷韓團體則質疑韓大動作兵推，只是為反制罷韓出招，讓韓當天在演習結束後，一度耐不住性子反批，市府做任何事，都被扣到罷韓投票，「這樣的想法太偏狹！」

武漢肺炎疫情未歇，韓國瑜（中）3日親自坐鎮指揮防疫兵推演練，但被質疑是為反罷免出招，讓他終於忍不住動怒。

▲新冠肺炎疫情未歇，韓國瑜（中）3日親自坐鎮指揮防疫兵推演練，但被質疑是為反罷免出招，讓他終於忍不住動怒。（圖／鏡週刊提供，下同）

罷韓團體啟動「城市清汙 長征百里」行動，4月28日赴四維行政中心向韓國瑜下戰帖。（高雄Wecare提供）

距離罷韓投票僅剩1個月，韓國瑜的市長保衛戰已到最後關頭，但國民黨中央與韓營至今卻仍未定調這場選舉是「投或不投」，讓挺韓的支持者焦慮不堪。

本刊調查，藍營高層研判，由於罷韓在疫情期間未見冷卻，黨曾透過管道建議韓營採取較積極的防守策略反制，但韓營對最後階段該採取何種策略，是冷處理或高調回擊，內部始終有兩派不同看法，正反意見至今持續拉扯，讓韓營的防禦罷免步調，顯得十分混亂。

為了觀測罷韓風向，知情人士透露，藍營內部日前曾對罷韓議題做民調，為了降低政治性，命題方式還經過特別設計，將中央防疫成效與罷韓等議題交互融入提問中，藉此提高受訪者對民調的信任度，但讓藍營人士訝異的是，這份設計過的民調顯示，竟有近5成2的高雄市民有意出門參與罷韓投票，已遠遠超過罷免成立所需的25％投票率門檻。

不只罷韓團體祭出看板大戰，挺韓勢力也開始回擊，以實名制方式挺韓。（翻攝高雄點 Kaohsiung臉書）

據了解，國民黨內部評估，在可能衝破罷免門檻的高投票率下，韓陣營最後關頭不排除祭出動員投票，以爭取挺藍勢力回流，與罷免派正面對決。

韓陣營至今尚未定調投票策略，但近日已悄悄啟動戰略布局，將再度凝聚挺韓勢力歸隊。

一位藍營人士擔憂，無論韓營再如何低調、冷處理罷韓議題，表態願意去投票的民眾，「從罷免成案後，就從沒低過5成。」在此一趨勢之下，讓韓營不得不思考轉趨高調主導反制罷韓策略，但這過程中黨中央反而一直插不上手。

該人士指出，從近日韓市政府與罷韓團體的「看板大戰」可看出，韓營對罷免案已逐漸放棄冷處理，但這究竟是福是禍？唯有票投出來才可論斷，不過，從民調趨勢看來，似與韓營的作法背道而馳，也令人憂心。

對此，親韓人士則表示，與其坐以待斃，等待罷免案過關，市府高層也必須做好回擊準備，在最後階段不排除動員挺韓民眾參與投票，「但這個選項只是先備而不用，否則過早動員，只會在替罷韓團體拉高聲量而已。」

輔選人士透露，雖然韓營至今未定調是否動員投票，但近日內部已開始啟動戰略布局，包含透過國民黨立法院黨團，發動交通委員會南下考察愛情摩天輪的行程，以及私下與黨內具聲望的民意代表接觸，商討選前「助選」的可能方案，都在為日後動員埋下伏筆。


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