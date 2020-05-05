台灣最安全！　印度企業家送「台籍妻兒」搭專機回家

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社記者康世人新德里4日專電

華航印度撤僑專機今晚從新德里搭載台灣與外籍乘客返台，外籍乘客都稱讚台灣防疫完善；一名送妻子和兒子搭專機飛回台灣的印度企業家更說，台灣是全世界最安全的地方。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後，首班華航印度撤僑專機今晚7時10分起飛，共搭載129名乘客前往台灣，其中包括15名外籍人士。

在外籍人士中，多數是持工作與居留證，和以探親為目的的印度籍人士，其中印度民眾夏昆特（Shail Shakunt）的台灣籍妻子剛在台灣生下雙胞胎，他臨時請駐印度代表處協助辦理簽證，趕在今天搭乘華航專機前往台北探視妻子和孩子。

從古茶拉底省（Gujarat）搭車23個小時抵達新德里的夏昆特，高興地展示他妻子剛在台北生下的雙胞胎照片。他說，臨時接到妻子在台生下雙胞胎的消息，但因妻子娘家在台中，在台北生產後無人照顧，他很感謝駐印度代表處協助，讓他順利搭上華航專機飛往台灣照顧妻子，同時探視他可愛的雙胞胎。

因台灣醫療水準較佳，夏昆特表示，他對台灣政府這次控制疫情，以及協助他和其他人搭乘華航專機的效率印象深刻，他很感謝台灣政府。

在印度經營化妝品等生意的印度籍企業總裁藍詹（Prabhat Ranjan），因為必須留在印度打理公司營運與業務，今天忍受分離之苦，從北方省諾伊達（Noida）送台籍妻子和兒子到新德里搭乘華航專機返台。

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

藍詹指出，台灣在控制疫情上是全世界第一，控制疫情的措施非常有效，所以台灣是最安全的，聽聞有華航專機後，為了妻子和兒子的安全，才捨得與他們分離，送他們搭今天的專機前往台灣。

長期定居台灣，已擁有台灣居留證的俄國人德米崔（Khuzemi Dmitry）今天也搭華航專機返台，他是到印度旅遊後，因疫情而受困印度的。他指出，台灣控制疫情的成績全球都肯定，很高興能夠搭上專機回到安全的台灣。

由於台灣控制疫情成就受世界矚目，印度連很少報導台灣消息的英語和印地語（Hindi）或其他各地方言的媒體，最近紛紛報導台灣在控制疫情上的成績，今天搭乘專機的台灣民眾說，他們的司機也知道台灣在控制疫情上的成果。

在拉吉斯坦省齋浦爾（Jaipur）從事設計工作的徐女士也趕來搭乘專機；她說，疫情爆發後，擁有華人面孔的人，甚至包括日本人，都有被印度人不友善對待的經驗，但自從印度媒體最近廣泛報導台灣防疫成果後，一旦知道她來自台灣，態度明顯友善很多，並羨慕台灣的安全。