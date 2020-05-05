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回家真好！印度撤僑專機129乘客凌晨抵台　「為了回來被迫簽自願離職書」

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▲▼多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場5日電

在政府規劃協調下，114名國人及在台工作的15名外籍人士，共129名乘客在今天凌晨搭乘專機返台，旅客經初步檢疫後隨即前往進行集中隔離檢疫。部分乘客難掩興奮表示「回家真好」。

外交部發言人歐江安昨晚表示，在外交部協調安排下，世界台灣商會聯合總會租賃一架華航專機，前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的114名國人，以及在台灣工作的15名外籍人士，共129名乘客（含1嬰兒），台北時間4日晚間9時47分從印度德里國際機場起飛。

這架華航印度專機今天凌晨2時50分抵達台灣，班機停妥後，由國境疾管人員審核旅客健康聲明暨檢疫通知書內容，再區分每10人1組保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

▲▼多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

2名在印度同一家公司上班的工程師表示，為了回台被迫簽下自願離職書，其中一位工程師表示，他工作的地點距離德里約1650公里處，由於印度國內線班機全停，為了搭機還坐了36小時的車，另一名工程師則說，自己所在地距離德里1000公里處，同樣坐了一整天的車才趕到機場。

一名孟加拉台商會成員表示，大家等了約一個月的時間終於返台，因為孟加拉沒有航權問題，感謝駐印度代表處協調印度開放領空，台商才能包機飛到印度德里再搭乘專機返台，這兩段的機票目前是預繳新台幣10萬元、多退少補，但約有100多名台商因為工作需要仍留在當地。

一名在孟加拉開設工廠的台商表示，已在孟加拉經歷40多天，期間只能待在家裡不能出門，相關物資則請專人每天統一採購一次，很開心可以回到台灣，其實當地算是半封城狀態，不許車輛、人員移動，政府也有管制作為，像是民眾暫時不能到清真寺，當地不像外界認為的那麼糟。

另一名台商表示，這次花費3.5小時從孟加拉到印度德里，同行共有28人，回到台灣心情很好，感謝政府大陣仗的協助，原本三月底就想返台，但一直無法成行，相當感謝政府、駐印度代表處大使田中光及世界台灣商會聯合總會的協助，當地的確診數不斷增加再加上封城，因此大家都想趕快回台。

這129名乘客在凌晨5時8分起，分批坐上8部遊覽車，出發前往檢疫所集中隔離檢疫14天，歷經數小時的飛行及入境檢疫程序，許多乘客一坐上遊覽車就閉目養神，不過也有乘客難掩興奮之情，坐在車上頻頻對外張望。

外交部表示，將持續設法協助其他滯留南亞地區的國人返台，並感謝印度及孟加拉等國政府及相關單位協助。

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