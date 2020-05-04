丈夫出門吃飯「晚上不回家」！隔天離奇陳屍賓館…妻聽真相崩潰

▲胡男出外與朋友聚餐、喝酒，隔天離奇陳屍賓館。（圖／翻攝《央視》）



記者柯振中／綜合報導

與朋友相聚是愉快的事情，不過，大陸重慶的胡姓男子與朋友相聚，因為玩得太晚，直接不回家，在外面的賓館投宿，沒想到隔天突然離奇暴斃，讓在家等待的妻兒肝腸寸斷。

綜合陸媒報導，胡姓男子年約50歲，是一名超市管理員，他的朋友前年剛回重慶，讓他相當開心，邀請其餘2名友人，一共4人一起吃飯、聊天。胡男與好友吃了火鍋，期間喝了不少藥酒，幾乎每人都喝了6瓶。

胡男與好友吃完飯後，起身離開餐廳，但他頓時感到酒意上湧，難以支撐，因此到了好友經營的賓館休息。就在此時，胡男打電話回家，向妻子說「不回家了」，暫時在賓館投宿。

▲胡男出外與朋友聚餐、喝酒，隔天離奇陳屍賓館。（圖／翻攝《央視》）



沒想到，胡男的妻子隔天一早接到電話，被告知「丈夫死了」，讓她當場崩潰，在家中腿軟。隨後，胡妻帶著兒子趕到醫院，卻被院方告知「丈夫被拉到殯儀館」，連丈夫的最後一面都沒見到，讓她痛哭流涕。

由於事發突然，嚇到了不少人。經營賓館的好友說，他的妻子早上到胡男住的房間，敲房門準備叫醒胡男，但怎麼敲都沒有反應，因此用萬用鑰匙將門打開，開門後卻看見胡男倒在地上，嚇得趕緊報警。

令人遺憾的是，醫護人員到場時，胡男早已失去生命跡象，死亡一段時間。警方調查後判定，由於胡男喝酒後身亡，同桌的3名好友都有法律責任，具體賠償金額要依照胡男生前的平均薪資等水平斷定。

丈夫的驟逝來的太突然，胡妻無法諒解，認為案情不單純，4人同桌吃飯、喝酒，偏偏死的是她的丈夫，因此打算將3人告上法院，連同丈夫身亡所在的賓館一起告。

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