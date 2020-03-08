泉州欣佳酒店坍塌2死！遺體裹黑布放空地…救援人員集體鞠躬送別

▲泉州欣佳酒店倒塌已致2死。（圖／翻攝自福建交通廣播）

記者鄭思楠／綜合報導

福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚間發生坍塌事故，官方統計約有70人受困其中。應急管理部也緊急派員到場，並調派吊車、挖土機等及消防救護車共118輛、700餘人前往救援。截止8日8點20分，現場已救出50人。不過，另外一個悲痛的消息傳來，其中2人已無生命體征。

據現場影片顯示，8點15分左右，一具遺體被消防員救出後，用黑布包裹，移放在平地上。隨後，現場一批救援人員對地上的遺體，三鞠躬哀悼送別。

▲救援人員對這遺體三鞠躬送別。（圖／翻攝自福建交通廣播）

綜合陸媒報導，旁邊加油站監視器也拍下事發過程，突然之間酒店就往前倒塌，發出陣陣巨響，路過民眾嚇得呆站在地，大片粉塵瞬間噴飛，瀰漫整間加油站。

目擊者受訪時聲稱，當時在附近加油，突然聽到巨響，一抬頭發現面前整棟樓都塌了，揚塵四起，碎片、玻璃也砸過來，附近一輛車尾被砸到翹起來，他當場嚇到腿發軟手發抖，眼裡都是淚水。

▲▼泉州欣佳酒店坍塌掩埋約70人。（圖／翻攝微博）

新京報報導，一名曾在底下做生意的店家說，欣佳酒店所在的樓層本來是一整個大廳，後來砌多道牆隔出客房，建物至少有7層樓，整個建築是鋼架結構，地板也是水泥灌的，2至6樓是足浴店和欣佳酒店，7樓是員工宿舍，2017年前每一層都是一個開闊的大廳，2017年要開酒店後，就開始砌牆，隔成小房間，並於2018年6月開業，有80間房間。

店家表示，酒店裝修期間曾引發同層的店家抗議，擔心建物「承重力」不堪負荷，一樓店家的門窗玻璃還因此被擠壓炸裂5、6塊「後來覺得房子太危險，我就搬走了。」

據瞭解，欣佳酒店為省外疫情重點地區來鯉人員集中醫學觀察點，酒店內擁有多種類型客房80間，疫情爆發後，被鯉城區政府改造為區級醫學觀察點，用來隔離觀察密切接觸者，為官方指定的隔離地點。

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▼酒店瞬間夷為平地。（圖／翻攝微博）