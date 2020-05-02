黑龍江疫情嚴峻發「禁聚餐令」　局長照去宴會「火速被拔官！」

▲黑龍江省疫情嚴峻，官方發出「禁聚餐令」。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省新冠肺炎疫情4月起急速升溫，當地官方因此發公告，要求領導幹部要帶頭不聚集、不聚餐，並作為紀律約束。但沒想到，公告發出的隔天，黑龍江佳木斯市就有一名局長接受了宴請，與8人聚餐，被火速免職懲處。

黑龍江省紀委監委網站30日發文，公布了佳木斯市5起違反中央八項規定精神典型問題，其中包括同江市人力資源和社會保障局原黨組書記、局長馬明福在疫情防控期間接受下屬單位宴請、違規聚餐問題。

通報指出，2020年4月21日中午，馬明福違反疫情防控有關規定，在同江市某飯店接受下屬單位知青農場的宴請，與農場幹部、職工及其他人員共8人聚餐。2020年4月23日，馬明福受到免職處理，其他違紀人員分別受到相應處理。

佳木斯市早在4月20日發布21號公告，用「九嚴」舉措推動各項防疫工作落地見效，確保疫情不反彈不暴發，《黑龍江日報》報導指出，這份公告是面對當前黑龍江省「外防輸入、內防反彈」工作形勢嚴峻，為克服麻痺思想、厭戰情緒和僥倖心理而發布的。

公告提到，將「嚴防醫院感染、聚餐聚集、外來人員、社區（村屯）、經營場所、『四道門』、藥店經營、重點場所、轉運管理」等「九嚴」作為公告主要內容，以嚴的紀律、細的舉措、實的作風推動各項防疫工作落地見效。

公告並名列，所有社區、村屯繼續禁止任何形式的聚集性活動。嚴格執行防疫「四寶」。公園及小區廣場等場所，禁止扎堆行為。黨員領導幹部要帶頭不聚集、不聚餐，並作為紀律約束。