黑衣男廢墟中挖出！滿臉血「手指拼命指一個方向」…背後原因全淚目

▲泉州被困男子獲救後手指妻孩方向。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚間發生坍塌，共有約70人受困其中。截至8日11時30分，事故現場搜救出受困人員43人，其中6人救出時無生命體征。救援現場，一被困男子獲救時，一直手指一個方向，滿臉鮮血卻企圖告訴救護人員妻兒的位置，拜託他們快去救救自己的親人。

綜合陸媒報導，旁邊加油站監視器拍下事發過程，突然之間酒店就往前倒塌，發出陣陣巨響，路過民眾嚇得呆站在地，大片粉塵瞬間噴飛，瀰漫整間加油站。

目擊者受訪時聲稱，當時在附近加油，突然聽到巨響，一抬頭發現面前整棟樓都塌了，揚塵四起，碎片、玻璃也砸過來，附近一輛車尾被砸到翹起來，他當場嚇到腿發軟手發抖，眼裡都是淚水。

據悉，當時受困人員一共有70人，目前有一大半已被救出。事故發生後，當地緊急出動吊車、起重機、挖土機等應急救援車輛36部、消防車輛67部、救護車15部，現場消防、醫務共700多人，投入救援。

▲▼消防員爭分奪秒廢墟中救人。（圖／翻攝 新京報）

因為酒店是泉州當地兩個新冠肺炎醫學觀察點之一，救難人員執行任務要非常小心，要穿上防護服，還要對現場進行消殺工作，體力消耗非常高。如果有攜帶病毒的人員，救援人員更非常容易感染。

此外，泉州萬翔微創醫院也證實，裡面還有值班的醫護人員，生死不明。目前，上百名救援人員與時間賽跑，搭配搜救犬一起尋找受困民眾。

針對事發原因，《新華社》8日報導，樓體坍塌事故發生時，房屋正在進行改裝作業，工人還曾致電屋主，表示一樓的柱子發生變形。目前，該樓房業主目前已被公安部門控制。

據「中國消防」最新通報，目前已經救出受困人員43人，其中6人救出時無生命體征；1人身體無礙未送醫，送醫治療的有36人（不含自行逃生人員中送醫的8人），正在搜救的還有28人。

▼隔離酒店倒塌70人受困。（圖／翻攝 新京報）