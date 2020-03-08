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泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊嚇到噴淚　黑塵恐怖蓋天

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▲▼官方證實：泉州欣佳酒店倒塌「埋壓70人」！驚悚空拍圖曝光　6樓瞬間變平地。（圖／翻攝微博）

▲泉州欣佳酒店倒塌「埋壓70人」！驚悚空拍瞬間變平地。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚間發生坍塌事故，官方統計約有70人受困其中，應急管理部也緊急派員到場，並調派吊車、挖土機等及消防救護車共118輛、700餘人前往救援，歷經5小時搜救，中國消防已救出43人。旁邊加油站監視器也拍下事發過程，突然之間酒店就往前倒塌，發出陣陣巨響，路過民眾嚇得呆站在地，大片粉塵瞬間噴飛，瀰漫整間加油站。

目擊者受訪時聲稱，當時在附近加油，突然聽到巨響，一抬頭發現面前整棟樓都塌了，揚塵四起，碎片、玻璃也砸過來，附近一輛車尾被砸到翹起來，他當場嚇到腿發軟手發抖，眼裡都是淚水。

▲▼泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊者嚇到噴淚。（圖／翻攝微博）

▲▼泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊者嚇到噴淚。（圖／翻攝微博）

▲欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊者嚇到噴淚。（圖／翻攝微博）

截至8日凌晨1時，第910醫院急診已收治6名傷患，2男4女，其中一人傷重住進加護病房，另外5人則在骨科，其他傷患則分別送往泉州第一醫院；福建醫科大學附屬二院、中醫院。

新京報報導，一名曾在底下做生意的店家說，欣佳酒店所在的樓層本來是一整個大廳，後來砌多道牆隔出客房，建物至少有7層樓，整個建築是鋼架結構，地板也是水泥灌的，2至6樓是足浴店和欣佳酒店，7樓是員工宿舍，2017年前每一層都是一個開闊的大廳，2017年要開酒店後，就開始砌牆，隔成小房間，並於2018年6月開業，有80間房間。

店家表示，酒店裝修期間曾引發同層的店家抗議，擔心建物「承重力」不堪負荷，一樓店家的門窗玻璃還因此被擠壓炸裂5、6塊「後來覺得房子太危險，我就搬走了。」

據了解，欣佳酒店為省外疫情重點地區來鯉人員集中醫學觀察點，酒店內擁有多種類型客房80間，疫情爆發後，被鯉城區政府改造為區級醫學觀察點，用來隔離觀察密切接觸者，為官方指定的隔離地點。

▼5小時救出43人，持續搜救中。（圖／翻攝中國消防）

▲▼泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊者嚇到噴淚。（圖／翻攝微博）

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