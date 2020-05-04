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台北地下街消防稽查半年3次不合格　北市府：6月完成改善工程　

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▲▼台北地下街停車場。（圖／李建昌辦公室提供）

▲台北地下街遭踢爆3次稽查不合格。（圖／李建昌辦公室提供）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃KTV林森店4月26日惡火奪6命，台北市長柯文哲4日上午赴議會專案報告。不料，台北市議員李建昌當場踢爆，位於台北車站下方的台北地下街，消防設備連續3次檢查不合格，半年來被開了2張罰單卻仍未改善。柯文哲回應不知道，之後會問清楚，再看怎麼處理；副市長黃珊珊則坦言，議員調資料她才知道。

李建昌踢爆，台北地下街消防設備連續三次檢查不合格，去年10月29日國慶專案檢查，發現室內排煙設備、特別安全梯排煙設備不合格，12月3日複查不合格除上述兩項又新增火警自動警報設備，今年3月複查仍為這三項未改善，其中排煙設備故障非常嚴重，這次錢櫃6個死亡都是被煙給嗆死的，結果這半年多來北市府卻對台北地下街排煙設備故障的問題不管不顧。

對於市場處指出消防設備目前施工中，預計今年6月中完工。李建昌質疑，除非整體消防工程提早完成，否則6月1日消防局過去複檢還是違規，台北地下街會被開第三張罰單，複查最多可以展延三個月，如果9月工程仍未完成就會被開第四張罰單，根據消防法，只要第四次違規就會被停業一個月。

李建昌踢爆，市場處編列108、109年的連續性預算花2億1,716萬執行「台北地下街防災改善工程」，針對B1、B2消防設備進行整修，然而該次工程標案卻漏了台北地下街B2停車場，市場處卻以預算不足為由，不願負起房東的責任，要商家合成的「保證責任台北市台北地下街利用合作社」付款，合作社只好以公共基金支付這筆近400萬的消防工程，並於3月底決議以採購的模式請同一家包商加做B2停車場的排煙設備。

李建昌質疑，2億多的工程漏掉了台北地下街B2停車場，市場處處長為何沒和市長、副市長報告？為什麼這麼重要的事情市長、副市長要等到議員調資料才知道？如果出了事情該怎麼辦，要求儘速補救相關事宜。

市場處長陳庭輝表示，108至109年原本編一筆錢要改善消防設備，當時預算確實沒有把B2停車場放進去，漏掉B2停車場的說法「怪怪的」，因停車場原本就有排煙系統，只是是手動的，並沒有壞掉，而後考慮到已經使用20年，決定改成電控，於去年6月開始施工，一邊營業、一邊施工才導致這半年來稽查不合格，工程預計會在今年6月完成。

市場處說明，配合機場捷運線連通道開通，重新檢討地下街的防災計畫書後，辦理108至109年的連續性工程改善，涉及到目前既有排煙閘門及手動開關線路，將要全面更新為電控系統，須等到新受信總機安裝連線完成後，新設備才能夠自動連動，但改善完成前，既有系統仍然可以透過手動方式來正常運作。

市場處強調，施工期間有提送施工中消防防護計畫書，維護營業店家及通行民眾的安全；設備的更新均採用先建後拆的方式處理，新的消防設備會先建置，建置完成後才進行舊設備的拆除，施工期間將地下街的消防系統劃分區域，針對施工所在分區做系統隔離，現場輔以增設滅火器設備，並增加防火監督人及工地負責人的巡邏次數，就是為了確保公共安全無虞。

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