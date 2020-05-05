火場「有時不逃比逃安全」！消防達人破「鐵窗迷思」…改變延燒路徑是關鍵

▲不少人質疑陽台裝設鐵窗，恐有阻礙火災逃生之虞。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市三民區一處透天厝3日早發生嚴重火警，造成5人喪命慘劇，根據現場搜救人員指出，由於住宅內部並未裝住警器、鐵窗門阻擋，才會錯失第一時間逃生機會。但針對此推測，消防署前災害管理組組長林金宏就在臉書《林金宏的消防天地》表示，「罹難跟鐵窗沒有關係，事實上有時候不逃，會比逃安全」。

高雄1棟透天民宅火災帶走5條人命，近期接二連三發生重大火災事件，讓民眾擔心自家的住宅安全，特別是老屋管線、鐵窗等，變成住家的不安因子，這段時間更有不少專家建議，若屋齡超過20年以上的老屋，水電管線就應該更換，此外鐵窗能免則免，否則也該更換為易逃生的產品，以免成為火災時逃生的阻礙。

但有關「鐵窗鐵窗阻礙逃生」一事，前消防署長林金宏就在臉書提出不同想法，他認為依現場罹難者的位置，沒有封死的鐵窗，可推斷罹難跟鐵窗沒有關係，同時他也表示，很多人都會習慣把死亡歸咎到鐵窗上，但火災一定要逃生的觀念其實是一種迷思，「面對火災有時候不逃，會比逃要安全」。

此次大火許多人都在討論致死原因，大家紛紛猜測可能是發現火災太晚、易燃材料或僅有單一出口等，但林金宏表示，那些都是事前整備的部分，大家可以換個角度將探討著重在當下應變，畢竟既然事情已經發生，能否替自己爭取一線生機更是關鍵。

林金宏稱，危急情況下若確定無法逃生，卻又想為自己爭取更多存活時間，就必須改變火災蔓延路徑，在火場內首要可以先關上避難居室的所有房門，同時打開可以引導火災遠離的窗戶，這樣的做法不僅能改變火災延燒的路徑，也可讓煙熱散至戶外，減緩自己躲藏房間受到波及的速度。

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