去年消防安全逾4萬家不合格　內政部盼推動消防設備人員法

▲消防署長陳文龍、內政部長徐國勇出席內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市林森錢櫃KTV上月26日惡火釀6死悲劇，根據內政部報告指出，108年執行消防檢查計31萬3920家，其中有4萬2219家不合格，不合格率達13.46%，處以限期改善者有4萬736家。此外，為確保建築物之消防安全及建立消防專技人員之管理規範，內政部認為，應立即推動「消防設備人員法」草案立法。

立法院內政委員會4日邀請內政部長徐國勇就「各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施」、「消防設備人員法制化可行性」及「消防法第20條之1條文施行情形」進行專題報告，並備質詢。

根據內政部書面報告，在消防安全管理部份，108年執行檢查計31萬3,920家，合格者為27萬1,668家，合格率為86.54%；不合格者4萬2,219家，不合格率為13.46%，處以限期改善者有4萬736家。

經複查仍不符規定者，開立舉發違反消防法案件通知單1,483件次，處以罰鍰1,173件次，停業或停止使用處分者17件次；經限期繳納罰鍰逾期仍未繳納者，逕行移送法務部行政執行署各分署強制執行計299件次。

針對場所關閉消防安全設備之人為疏失，內政部於109年4月27日函要求臺北市政府將調查實證依消防法第35條移送法辦，最高可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上500萬元以下罰金。

為避免類似案件發生及杜絕業者僥倖心態，內政部消防署109年4月27日及30日函請各直轄市、縣（市）消防局全面清查轄內KTV及MTV等場所，限於5月22日前完成。

另一方面，內政部也呼籲應立即推動「消防設備人員法」，事實上，行政院自88年起將消防設備人員法草案6度函送立法院審議，但多次協商未能達成共識，內政部擬具「消防設備人員法草案」於108年1月11日函報行政院審查，行政院108年2月14日召開審查會議審查完竣，俟行政院院會討論通過後，提報大院審議。