容忍境外移入帶病回台　陳時中揭「謊言鍊」理論：我們要的是據實以告

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布國內再新增1例境外移入個案。對於確診者帶病回台頻遭質疑，指揮官陳時中今（4）日語重心長提出「謊言鍊」理論，強調如果對境外移入做更加強的管理，只是拉了一條謊言鍊，反而會造成個案進入社區，「把責任冠在生病的人身上，對社會不見得是好事」。

有媒體在記者會中發問，境外移入佔了國內確診大宗，民眾紛紛質疑確診者帶病回台，同機乘客、機組員只能自認倒楣？指揮中心是否有可能讓返國民眾在上機前就填寫健康聲明書，以保障其他人的權益。

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對此，陳時中表示，很多規定可能都可以做，但問題是，填了有症狀就不讓他上飛機嗎？若是這樣，能期待有多少人會填？另外，如果因為國外沒有填，進來以後報告被認為填寫不實就罰，在機場又有多少人願意說曾經有過症狀？

▲陳時中表示，謊言鍊會造成個案進入社區，讓防疫變困難。（圖／指揮中心提供）

「換句話說，那樣的做法就是拉了一條謊言鍊」，陳時中語重心長表示，謊言鍊會造成個案進入社區，讓防疫變困難。他認為，不是說這樣就能弄一道門，因為那會是一個假門，也是謊言的開始，一連串謊言只會讓人看不到事實。

陳時中說，現在的做法是「都填沒關係」，只要據實以報，你進來我們就好好照顧你，有症狀立刻採檢，並進到集中檢疫場所，採檢是陽性就去醫院，沒有症狀就去檢疫旅社，只要大家配合好，這都可以做得很好。

至於如何維護機組員及其他乘客的健康人權？陳時中表示，針對機上若有特殊症狀、身體狀況的乘客可以拉開距離，空服員保持一定防護，相關防護跟指引都有做了。

陳時中強調，防疫裡面要步步為營，但也要小心不要變成對立狀況，把責任冠在生病的人身上，對社會不見得是好事，只會讓防疫破口變更大。