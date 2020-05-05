阿中部長再托播！募集「科技高手+醫療專家」台美防疫松今起徵件





▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

行政院公布台美共同發起「台美防疫松 (cohack)」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日於記者會公布相關訊息，希望科技高手、醫療領域專家參與找出精準防疫資訊的應用方案，共同找出抗疫創新方法。

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▲台美防疫松。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，行政院與美國在臺協會合作舉辦「台美防疫松 (cohack)」鼓勵專家及參與者以黑客松形式集思廣益，促進跨政府機關、跨領域、公私協力與多方交流，共創精準防疫資訊的應用方案，共同找出抗疫創新方法。六大防疫相關主題(詳見附表)，包含：管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員、善用資料風險溝通。

陳時中說，報名時間為今（5/5）日開始至5月12日，歡迎全球、台灣的科技高手跟醫療領域專家一起來挑戰。行政院日前公布，希望藉由號召台美雙方政府及台美民間共同參與、響應，整合政府公開資訊與民間資料，藉由國內外團隊跨界集思，齊力創造解決方案或創新服務，降低此次新冠肺炎疫情對全球所造成的影響，更希望能藉此發展出更成熟的公衛系統及科技醫療等相關解決方案。