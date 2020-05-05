「49年前已決定中國唯一合法代表」陳時中再嗆世衛：官僚式回答

▲世界衛生組織首席法務官所羅門（Steven Solomon）。（圖／取自WHO直播）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）法律顧問所羅門（Steven Solomon）表示，「49年前我們就決定了，中國是唯一的合法代表，我們會維持這個決定」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中批評，這是官僚式的回答，不要說49年，7年或者2年就可以根據世界形勢以及世界衛生人權需求來更改，「49年前就決定很像其來有自，事實上不負責任」。

所羅門表示，WHO是政府對政府的國際組織，由會員國決定內部的組織架構及章程，聯合國及WHO早在49年前就認定，正統的中國是中華人民共和國，所以中華民國不能參加，「這個決定，至今仍維持著」。

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所羅門表示，國際上有許多要求台灣加入WHO的聲音，但WHO的工作是維護世界的健康系統，並依循章節及科學證據做事，考量地域政治並非WHO的責任；另外，是否參加世界衛生大會（WHA）不是WHO說了算，需要世衛所有成員國政府一起決定，世衛秘書處無權置喙。

陳時中表示，這是一個官僚式回答，以一個法律顧問確實沒有權利決定這事情，不過WHO、WHA有責任處理這問題。他重申，這是官僚式回答，不要說49年，7年就可以改了、甚至2年也可以根據世界形勢的不同、世界衛生人權需求沒有達到完全就可以改，49年前就決定很像其來有自，事實上不負責任。

至於今年WHA傳出會以線上會議進行，陳時中表示，台灣仍沒有收到邀請函，目前線上會議應該是確定，時間會縮短，以前WHA大會發言是5分鐘，這次則基本要求為2分鐘，因為時間變短有邀請的國家或地區或團體不見得一定可以發言。