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沒班可飛仍得在杜拜待命　阿聯酋航空2台灣空服員曝「居家令」心聲

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▲▼阿聯酋航空台灣空服員李鈺婷出席2019年於加州舉辦的印地安泉大師賽。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空台灣空服員李鈺婷出席2019年於加州舉辦的印地安泉大師賽。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）蔓延全球，許多國家紛紛祭出「居家令」鼓勵民眾減少非必要外出以防疫情擴散。遵循阿拉伯聯合大公國有關居家防疫的相關規定，阿聯酋航空的空服員們也暫別最愛的天際，2名阿聯酋台灣空服員張立昀和李鈺婷得在杜拜待命，曝光居家防疫心聲。

阿聯酋航空台灣空服員張立昀中學時期便隨著家人移居澳洲，有大半的時間都在海外度過。5年前偶然在電視上看到阿聯酋航空招募空服員的訊息，讓她下定決心告別朝九晚五的生活，與阿聯酋航空共同探索世界不同角落。時至今日，每一趟飛行對她來說依然充滿不同驚喜與樂趣。

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在台北出生的李鈺婷，秉持著與人交流互動的一股熱情選擇加入阿聯酋航空，4年多過去，擔任阿聯酋航空空服員不僅讓她得以在異國展開奇幻冒險，更開拓她的眼界，與來自各地的旅人交換彼此的人生故事。兩位阿聯酋航空空服員也跟台灣旅客分享居家防疫期間，如何讓枯燥的居家生活更添活力、保持心情愉悅並保持健康的秘訣。

▲▼空服員居家防疫做什麼？阿聯酋航空大解密。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空台灣空服員張立昀分享居家運動秘訣。（圖／阿聯酋航空提供）

2位阿聯酋航空台灣空服員不僅運動維持健康體態，更呼朋引伴一起運動，鈺婷說：「有夥伴一起運動，讓運動變得更好玩，大家不妨揪團和親朋好友一起線上運動，彼此激勵。」立昀則是在家做瑜珈。「我會稍微挪動客廳的家具擺飾以騰出更多活動空間，甚至也會在網路上找各式在家運動的影片跟著做，偶爾還會找室友一起運動跳舞呢！」

跟大多數阿聯酋航空空服員一樣，立昀和鈺婷目前都在杜拜待命，兩個人不只想念故鄉、更想念家鄉味。疫情期間立昀的母親傳給她不少祖傳食譜，「我最近剛學會有媽媽味道的牛肉麵，還跟日本室友交換彼此媽媽教我們的拿手菜。」透過美食交流，立昀和室友以舌尖環遊世界、大飽口福，更一解思鄉之情。

▲▼空服員居家防疫做什麼？阿聯酋航空大解密。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空空服員李鈺婷在居家期間練得一身好廚藝。（圖／阿聯酋航空提供）

「我以前真的超不會做菜的！」鈺婷打趣地說，「但在家的這段時間徹底改變我對『料理』的看法。」她在居家令期間看了許多烹飪影片，待在廚房的時間也比以前多出許多，還有辦法擺出一桌好料給室友大大的驚喜。

雖然居家令讓空服員暫時無法翱翔天際，享受造訪世界各地的樂趣，鈺婷和立昀卻找到不同方法繼續探索新鮮事。鈺婷表示：「無法出門反而讓我有更多時間在線上探索浩瀚的知識宇宙。」許多影音網站、播客和串流平台在防疫期間開放所有民眾免費使用，正是欣賞BBC紀錄片或是收聽有關達利（Dali）線上有聲課程的好時機。立昀附和道：「是啊，科技讓我們不用出門也能知天下事。」

▲▼空服員居家防疫做什麼？阿聯酋航空大解密。（圖／阿聯酋航空提供）

▲張立昀在加入阿聯酋航空後共到過65個國家。（圖／阿聯酋航空提供）

擔任阿聯酋航空空服員意味著不間斷的飛行與旅行，立昀和鈺婷的手機和相機裡也累積了不少造訪各地的照片和影片，立昀說：「加入阿聯酋航空之後我一共去了65個國家，每次工作和旅行我總會用影像留下剎那的永恆。」

然而，空服員的行程相當緊湊，很難騰出時間整理積累許久的舊照片，兩位空服員這段時間整理了多年來與阿聯酋航空踏遍世界的足跡，令人意外的是身為空服員的她們還有許多沒去過的地方，也趁此機會一邊整理一邊規劃下次的旅行。

立昀就發現：「我最想去的地方其實是土耳其，一直以來我總認為土耳其離杜拜很近，不急著去，現在土耳其可是我清單上的第一順位。」鈺婷則說自己很想念可愛的哈比屯（Hobbiton）和紐西蘭的好山好水。

▲▼空服員居家防疫做什麼？阿聯酋航空大解密。（圖／阿聯酋航空提供）

▲李鈺婷很想念可愛的哈比屯（Hobbiton）和紐西蘭的好山好水。（圖／阿聯酋航空提供）

配合居家令的限制，長期的居家防疫不是件容易的事，2位空服員都提到，時常保持積極樂觀的態度並且激勵身邊的親朋好友在這特殊的時間點顯得格外重要。鈺婷就說：「儘管相隔千里，透過不同的通訊軟體我還是能即時感受到夥伴、親朋好友給我的支持與鼓勵」。

立昀總結：「自主隔離對身心都是很大的挑戰，但也藉此讓我們領悟同舟共濟、共同度過難關的重要，讓我們繼續保持樂觀積極的態度並微笑以對未來的困難。」

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