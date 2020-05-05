陸媒曝「台灣失業者轉當外送員」！網洗版「呵呵」打臉…理智回答戳破盲點

▲大陸官媒報導指出，台灣大批失業者開始送外賣。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《央視新聞》一則報導4日播出，隨後迅速登頂微博熱搜。報導指出，受疫情影響，台灣不少被迫放無薪假的員工，紛紛投入外送市場，導致人數暴增，但收入卻銳減。不過，該條新聞下大陸網友回應突破盲點，「呵呵，國內也很慘，裁員降薪倒閉，基本操作，希望疫情結束，經濟能恢復！」

報導指出，許多失業者假如外送員大軍，導致人數暴增，收入減少。一位外送員透露，「之前我可能得到9單左右，現在可能不到5單。」

新聞還稱，外送兼職人員薪資更是直接砍半，從過往1個月2萬元，掉到只剩8千元；全職外送員從過去每個月3到4萬元，現在更減少4成。報導還舉例，台中外送員大概有3000人，近2個月增加500人，以前高峰時期每個月可以掙到8萬到10萬，現在可能1個小時都無單可接。

不過，大陸網友們紛紛在評論區洗版打臉，「還是關心一下國內吧，天天說別人有點無節操」、「大陸一樣大量的失業，但是媒體就是不願意說，不然怎麼體現我們優越性」、「不好提國內的失業率，只能說台灣的」、「看看國內多少失業人口，倒閉的企業，人家台灣人過得好好的，非要騷擾人家」、「大陸的失業率也很嚴重，很多外貿公司很受影響，本人也深受其害，知道我們大陸越來越好，但是我們也不怕面對客觀的負面事實，不要忽略我們自身的問題」。

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