　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文化身「尤達大師」引經典名句：鼓舞世界戰勝疫情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文在星戰日這天，引用尤達大師的名句鼓舞大家，一定會戰勝疫情。（圖／總統府）

▲總統蔡英文在星戰日這天，引用尤達大師的名句鼓舞大家，一定會戰勝疫情。（圖／總統府）

記者陶本和／台北報導

5月4日適逢全球的星際大戰日（Star Wars Day），過去總統蔡英文曾邀請星戰迷到府內同樂，也參與過聚會，只是今年碰上新冠肺炎疫情，只好透過社群向星戰迷們表示，「地球上的大家，不分種族，不分國界，大家共同努力打贏這場防疫的戰爭」，並引尤達大師經典名句「Size matters not」，鼓舞大家一定會戰勝疫情。

蔡英文過去因登上《TIME》雜誌封面，燈光的呈現讓她被外界認為實在太像電影星際大戰裡的人物「尤達大師」，而掀起國內的討論；在過去的星際大戰日（Star Wars Day），她曾邀請星戰迷到府內同樂，只是當時總統有其他要務，因此由副總統陳建仁接待。

陳建仁在接見星戰迷期間，還不忘打趣地說，「尤達大師」（指蔡英文）因為有其他要務沒有辦法到場，所以由他來負責與星戰迷們見面。不過，後來蔡英文在2019年的星戰日時，有特別抽空到ATT 4fun參與星戰迷的聚會，當時她在現場引用電影《星際大戰》經典台詞，「願原力與我們同在，不怕困難，永保希望」。

至於今年的星戰日，由於碰上新冠肺炎疫情，蔡英文只能透過社群媒體表示，今天是全球星戰迷的星際大戰日（Star Wars Day），許多來自遙遠銀河系的朋友們，都會特別慶祝這個日子。

蔡英文說，現在是防疫期間，很多活動也改為線上舉行，大家還是要記得戴口罩、勤洗手，維持社交距離，「地球上的大家，不分種族，不分國界，大家共同努力打贏這場防疫的戰爭」。她更引用尤達大師的經典名句「Size matters not」（譯為：與大小無關。意指在實現夢想的過程中，對宇宙來說，大小是沒有區別的）。她強調，「一定會獲勝，願原力與我們同在，在困難的時刻依然保有希望。」

 
ET快訊
最快什麼時候能出國玩？台大估6月底可解封　陳時中回應了
隔離太久忘記人類長相！　水族館緊急號召「打視訊給花園鰻」
快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油
麥當勞買1送1！除了三大夯品…加碼「薯餅」也有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

去年消防安全逾4萬家不合格　內政部盼推動消防設備人員法

沈富雄列22點新冠肺炎啟示　指「在台灣只是傳染病」

日本2度示警不得在沖之鳥水域捕魚　國防部：已派軍艦護漁！

綠議員不准編預算建大安媽祖園區　盧秀燕陷兩難：公部門不能募款

蔡英文化身「尤達大師」引經典名句：鼓舞世界戰勝疫情

民眾黨5立委呼籲練台生出來面對　別讓錢櫃悲劇重演

罷韓投開票所不夠用　中選會發公開信呼籲高市府：行政中立、違者依法懲處

221天沒到議會、第二預備金用掉8成　陳致中：韓國瑜欠市民「三個道歉」

錢櫃大火週四提懲處名單　柯文哲：反對燒女巫運動

錢櫃大火未提假扣押　王鴻薇酸柯文哲：跟練董太好了？

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

去年消防安全逾4萬家不合格　內政部盼推動消防設備人員法

沈富雄列22點新冠肺炎啟示　指「在台灣只是傳染病」

日本2度示警不得在沖之鳥水域捕魚　國防部：已派軍艦護漁！

綠議員不准編預算建大安媽祖園區　盧秀燕陷兩難：公部門不能募款

蔡英文化身「尤達大師」引經典名句：鼓舞世界戰勝疫情

民眾黨5立委呼籲練台生出來面對　別讓錢櫃悲劇重演

罷韓投開票所不夠用　中選會發公開信呼籲高市府：行政中立、違者依法懲處

221天沒到議會、第二預備金用掉8成　陳致中：韓國瑜欠市民「三個道歉」

錢櫃大火週四提懲處名單　柯文哲：反對燒女巫運動

錢櫃大火未提假扣押　王鴻薇酸柯文哲：跟練董太好了？

Jennie 一連9套換裝秀帶貨聯名墨鏡　「這套」太強狂吸500萬讚

去年消防安全逾4萬家不合格　內政部盼推動消防設備人員法

沈富雄列22點新冠肺炎啟示　指「在台灣只是傳染病」

金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口…對話截圖曝噁心謊言！

輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

日本2度示警不得在沖之鳥水域捕魚　國防部：已派軍艦護漁！

坐擁不動產非萬能！想以房買房　專家曝：銀行放款有前提

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

女兒婚後住娘家可以嗎？龍劭華怕被說「靠北靠母」　陳璇伸手堵嘴：少說一點！

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

百大名醫家失火　陳菊臉書悲痛回應

滯留馬爾地夫台人拒付5.3萬包機費？　外交部再次回應

金正恩是本尊！　名嘴曝最大特徵「兔寶寶門牙」

邱國正現身立院：情報是「判斷題」

「0確診」戰略不對　柯：再來要務實

醫推測已有4波感染　國防部回應了

陳致中：韓國瑜欠市民「三個道歉」

實測「寬頻人權」　劉仕傑：永遠不要低估唐鳳的威力

快訊／金正恩情報有誤？邱國正：他生病是事實！

民進黨質詢投開票所　韓冷回「當事人不回應」

滯留馬爾地夫28台人拒付5.3萬包機費　扯外交官員踢皮球

敦睦艦隊官兵健康聲明卡　744人全勾「無發燒」

更多熱門

相關新聞

蔡英文5款520就職紀念酒曝光　5／6開放預購

蔡英文5款520就職紀念酒曝光　5／6開放預購

2020年總統大選，總統蔡英文以史上最高817萬票當選連任，由台酒推出的520就職紀念酒4日曝光。今年共推出5款紀念酒，由設計師聶永真操刀，將於5月6日起開始供預購。

這回不挺蔡英文　名律師直言總統表態殺警案是傷害司法

這回不挺蔡英文　名律師直言總統表態殺警案是傷害司法

蔡、蘇批殺警判決　柯文哲：不該以政治凌駕專業

蔡、蘇批殺警判決　柯文哲：不該以政治凌駕專業

蔡、蘇批殺警判決　王婉諭：不合適

蔡、蘇批殺警判決　王婉諭：不合適

未來4年兩岸關係　陸學者：惡化難回但可控

未來4年兩岸關係　陸學者：惡化難回但可控

關鍵字：

蔡英文尤達大師

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面