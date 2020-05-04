蔡英文化身「尤達大師」引經典名句：鼓舞世界戰勝疫情

▲總統蔡英文在星戰日這天，引用尤達大師的名句鼓舞大家，一定會戰勝疫情。（圖／總統府）



記者陶本和／台北報導

5月4日適逢全球的星際大戰日（Star Wars Day），過去總統蔡英文曾邀請星戰迷到府內同樂，也參與過聚會，只是今年碰上新冠肺炎疫情，只好透過社群向星戰迷們表示，「地球上的大家，不分種族，不分國界，大家共同努力打贏這場防疫的戰爭」，並引尤達大師經典名句「Size matters not」，鼓舞大家一定會戰勝疫情。

蔡英文過去因登上《TIME》雜誌封面，燈光的呈現讓她被外界認為實在太像電影星際大戰裡的人物「尤達大師」，而掀起國內的討論；在過去的星際大戰日（Star Wars Day），她曾邀請星戰迷到府內同樂，只是當時總統有其他要務，因此由副總統陳建仁接待。

陳建仁在接見星戰迷期間，還不忘打趣地說，「尤達大師」（指蔡英文）因為有其他要務沒有辦法到場，所以由他來負責與星戰迷們見面。不過，後來蔡英文在2019年的星戰日時，有特別抽空到ATT 4fun參與星戰迷的聚會，當時她在現場引用電影《星際大戰》經典台詞，「願原力與我們同在，不怕困難，永保希望」。

至於今年的星戰日，由於碰上新冠肺炎疫情，蔡英文只能透過社群媒體表示，今天是全球星戰迷的星際大戰日（Star Wars Day），許多來自遙遠銀河系的朋友們，都會特別慶祝這個日子。

蔡英文說，現在是防疫期間，很多活動也改為線上舉行，大家還是要記得戴口罩、勤洗手，維持社交距離，「地球上的大家，不分種族，不分國界，大家共同努力打贏這場防疫的戰爭」。她更引用尤達大師的經典名句「Size matters not」（譯為：與大小無關。意指在實現夢想的過程中，對宇宙來說，大小是沒有區別的）。她強調，「一定會獲勝，願原力與我們同在，在困難的時刻依然保有希望。」