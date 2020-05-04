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聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光：總統並非高高在上的神話

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▲▼ 聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光（圖／中華文化總會提供）

▲聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光。（圖／中華文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

今年第15任總統副總統就職紀念週邊，由文化總會負責統籌，邀請聶永真操刀主視覺設計，與中華郵政、台灣菸酒公司出品紀念郵票與就職紀念酒，以抽象的圖案，傳達台灣民主的多元價值與政府的角色。此次更以蔡英文總統及賴清德準副總統的剪影，貫穿此次就職的所有視覺，象徵「正副總統並非高高在上的神話，而是跟我們一樣，有相同的視野，在同樣的天空下，如常生活。」

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▲▼ 聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光（圖／中華文化總會提供）

▲聶永真這次在「小全張」的設計，採總統蔡英文與準副總統賴清德的實景肖像照寫真。（圖／中華文化總會提供）

郵局紀念品包括郵票4枚、小全張以及郵摺，在4枚郵票上，聶永真傳達「民主」、「就位」、「方向」和「綻放」4種不同意涵。其中「民主」的設計意象，以線為主設計元素，看似郵筒的造型，妙藏了通往總統府大門的通道，象徵「政府的耳朵就是你的郵筒，溝通無障礙，對話零距離，強調人民的偉大」。

▲▼ 聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光（圖／中華文化總會提供）

▲在4枚郵票上，聶永真傳達「民主」、「就位」、「方向」和「綻放」4種不同意涵。（圖／中華文化總會提供）

而「就位」以面為主設計元素，透過球即將進洞代表政府已作好準備，用專業與堅持，善盡職責，作人民的公僕，代表民主的光榮。「方向」以漸層為主設計元素，迷霧之後有天晴，遠方總有一盞燈火指引。

聶永真表示，設計期間正值新冠肺炎疫情，「這次疫情也讓國內外的民眾看見，台灣是我們最值得信任、最安全的地方。」最後「綻放」以點為主設計元素，用選票見證民主的盛開，用行動點燃自由的花火，象徵台灣正以多元價值的實踐，譜寫屬於自己的能見度。

▲▼ 聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光（圖／中華文化總會提供）

▲兩人穿著白色襯衫，展現清新風格，聶永真表示，「正副總統並非高高在上的神話，而是跟我們一樣，有相同的視野，在同樣的天空下，如常生活。」（圖／中華文化總會提供）

除了4枚郵票與郵摺用點線面構圖，聶永真這次在「小全張」的設計，採總統蔡英文與準副總統賴清德的實景肖像照寫真，兩人穿著白色襯衫，展現清新風格，他表示，「正副總統並非高高在上的神話，而是跟我們一樣，有相同的視野，在同樣的天空下，如常生活。」

除了強調親民的風格，他也透露，考量過去有郵票收藏者反應對肖像照的愛好，所以這次從善如流，在小全張的設計上以真實的肖像照呈現，滿足不同收藏者的愛好。

▲▼ 聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光（圖／中華文化總會提供）

▲聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊首度曝光。（圖／中華文化總會提供）
 
文化總會副秘書長李厚慶表示，文總首次統籌520就職相關事務，也首創就職紀念酒與台酒聯名，希望透過這次合作，把台灣設計實力及文化元素與人民日常結合。他強調，今年的啤酒比4年前更有收藏性，相較上屆的玻璃瓶身，這次改用鋁罐包裝，在印刷的技術上反而較困難，為此，聶永真還特別到台南製鋁罐大廠，親自套色監督，確保設計圖樣精準到位。
 
李厚慶透露，除了啤酒，聶永真也為台酒的OMAR及玉尊威士忌重新設計包裝，更對經典款陳高及陳紹的容器設計上煞費苦心。陳高以東方的圓潤瓶形，攜載現代感十足之設計語彙與微妙的表面色感處理，極簡、俐落、高明度漸層，搭配大塊低飽和中性淺底，揉和了日光與薄霧，富當代禪意之美。

如此高難度的窯燒漸層工藝，也展現台灣陶作技術的成熟。陳紹結合鶯歌窯文化，瓶身採黑色霧面，自瓶頸處為釉噴窯燒後的自然流形，每支皆為獨一無二之瓶器。除了瓶身設計處處可見巧思，他也特別商請書幀設計師何佳興為陳紹、陳高，量身打造專屬刻章，字體融合原住民菱形紋的型態，以當代藝術手法再造複合字體，傳遞台灣文化脈絡交疊的特有面貌，為兩款酒品的珍藏性再添一筆。
 
李厚慶表示，2020對台灣與世界都是具挑戰的一年，台灣的防疫成績世界有目共睹，在520即將來臨之際，聶永真老師設計的就職紀念酒與郵票，不管是設計能量與含義上都別具意義，相信能帶動一波預購潮，啟動台灣設計文化產業再度活絡，走過疫情困境。

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