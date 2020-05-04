遠洋漁船入境防疫加嚴！　返港「無5大接觸史」仍要原船檢疫14天

▲遠洋漁船返港後無論有無5大接觸史，都必須原船檢疫14天。（圖／ ETtoday資料照）。



記者許展溢／台北報導

敦睦艦隊「磐石艦」已有35名官兵染疫，漁業署今（4日）指出，5月1日起，已加嚴遠洋漁船入境防疫措施，將從原本前30天若沒到國外港口等接觸史，就可直接下船規定，修改成不管有無接觸史，返港後都必須原船檢疫14天。

漁業署4月1日宣布，倘經核對之遠洋漁船自台出港後，航行過程「全程從未有」或「返港前30日以上未有」海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等5項情形，且入境時經體溫量測及發燒咳嗽等症狀初判身體無異狀者，返台時原則「同意無須原船檢疫」。

請繼續往下閱讀...

但敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部日前稱下船是根據漁業署規定。漁業署署長張致盛重申，「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，是針對「遠洋漁船」在返回國內漁港前30 日以上航行過程中未有5項前述情形者，且返港時經當地衛生單位確認船員身體無異狀並量測體溫合格者，返港後不用進行14天原船檢疫。

漁業署副署長王正芳表示，檢核項目有兩項，一是從出港到進港，全程沒有海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢5大狀況。二是進港前30天也沒有，就不用原船檢疫。但現在不管有無以上5項接觸史，5月1日起，只要出港後，不管30天與否，返港就是都要原船檢疫14天，相關措施持續滾動檢討。農委會主委陳吉仲說，以上措施全依照中央流行疫情指揮中心規定辦理。