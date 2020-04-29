美百萬確診5.7萬死！　川普動用《國防生產法》確保肉品持續供應

▲美國總統川普將簽署行政命令，確保肉品加工廠能持續運作。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國新冠肺炎確診病例突破100萬例，占全球總確診數的1/3。由於許多肉品加工廠因為疫情關閉，導致食品供應中斷，美國總統川普表示將簽署相關行政命令，確保食品供應無虞。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在今天中午過後突破100萬例，是全球首個確診病例達7位數的國家，占全球總確診人數的1/3。全美病故人數也超過5萬7000人。

疫情衝擊下，許多美國食品加工廠被迫暫時關閉，也導致美國出現食物供應短缺現象。美國食品大廠泰森食品（Tyson Foods）日前在美國主要媒體刊登全版廣告，警告新冠肺炎導致全美各地的肉品加工廠紛紛暫時關閉，這不僅危及食品供應，還可能造成大量家禽和家畜被糟蹋。

對於食物供應可能出現中斷，川普今天在白宮接見佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）時表示，預計稍晚將簽署行政命令，以解決食品供應鏈的「義務問題」（liability problems）。不過川普並未說明細節。

國會山莊報（The Hill）今天引述高階官員的話指出，川普計畫動用「國防生產法」（Defense Production Act），指定肉品加工廠為關鍵基礎設施，以確保在疫情蔓延期間工廠仍能維持開放，肉品加工生產不致中斷。

這名白宮官員也表示，正與勞工部合作，為必須上班的工人提供安全標準與指南，以確保他們在為公眾服務時能獲得安全保障，不會造成傷害。

川普將動用「國防生產法」確保食品供應的消息最早是由彭博（Bloomberg News））揭露。報導引述知情人士指出，這項行政命令將不僅限於泰森食品，還將適用其他牛肉、雞肉、雞蛋和豬肉加工廠。