少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」　法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

▲崔莫子慘遭鄰居性侵時，咬下對方舌頭「自衛」。（圖／達志示意圖）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名高齡74歲的老婦回憶年少時曾遭鄰居性侵，為求自保咬下對方的舌頭，卻遭法官以重傷害罪判處6個月徒刑。儘管審理時曾一再表明自己是出於「正當防衛」，仍因此入獄。時隔56年，老婦終於鼓起勇氣，對法院提出再審訴求，希望社會能還自己公道。

1964年5月6日晚間，當時還是18歲的崔莫子（최말자，音譯）準備出門接朋友來家裡玩，卻在路上巧遇21歲的鄰居盧某。感覺到對方心懷不軌的她試圖支開對方，卻仍遭對方強行親吻，反抗過程中頭部還因此撞上地板的石塊。歹徒強行親吻、試圖脫褲性侵，崔莫子心想，「什麼都不做，只是等死」，於是趁盧某伸舌親嘴時，心一橫咬下對方長約1.5公分的舌頭。

盧某被咬下舌頭後非常惱火，事後帶著10多名同夥到崔莫子家門前大鬧，還直接將凶器插在桌上威脅道，「把我變成殘廢，看我還不把妳殺了！」

隔年1月，釜山地院不認可崔莫子正當防衛的行為，並以「重傷害罪」宣判崔莫子10個月徒刑、緩刑2年；反而盧某卻因罪證不足，法官不追究其性侵罪嫌，僅依侵入民宅、威脅等罪嫌判盧某6個月徒刑、緩刑2年。

崔莫子對判決結果十分不服氣，本來身為性侵被害者的她卻因咬下對方舌頭「自衛」入獄服刑。崔莫子入獄後，盧某不斷到崔家大鬧，崔父不忍女兒刑期可能加重，只好選擇與盧某和解、付錢了事。

然而當時南韓社會非常保守。出獄後，親友們認為只有答應和盧某完婚，才能保住名節、解決事端，因此不斷向崔莫子苦勸。迫於各種壓力，崔莫子只得選擇離家出走。

崔莫子遠離家鄉、獨居生活，在家裡不斷催婚的壓力下，最後和一名男子草草完婚，生下兒子不久後便和對方離婚，靠著到襯衫工廠打零工、經營路邊攤為生。

2018年12月，南韓社會傳出女檢察官徐志賢遭法務部檢察總長安根泰性騷擾、女秘書金智恩遭忠清南道知事安熙正性侵等#Me too案，讓年邁的崔莫子下定決心請求釜山的民間團體「韓國女性電話」（한국여성의전화）幫助，希望能讓釜山法院重審五十幾年前的判決，還自己一個清白。

崔莫子回憶，警察將案件移交給檢方處理後，檢方在起訴盧某時刻意移除最重要的「性侵未遂」罪嫌。而根據《釜山日報》1964年10月22日的報導，法官審理時懷疑崔莫子遭「性侵」前早就對盧某抱有好感，法官表示，「犯案現場距離崔家根本不及100公尺，只要大喊就能讓附近鄰居發現，為何崔莫子不選擇逃跑？咬下對方舌頭，早已踰越正當防衛的分寸。」

崔莫子希望藉這場官司，向同樣處境困難的被害女性傳達勇氣，在律師、以及「韓國女性電話」的幫忙下，預計將於6日前往釜山地方法院召開記者。

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