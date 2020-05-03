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打造鐵血信徒！教會逼「吃人糞強身」　跳入火坑只為信仰

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▲▼南韓首爾某教會，驚傳逼信徒吃自己的糞便（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南韓首爾某教會，驚傳逼信徒吃自己的糞便（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市內某教會被爆出，長期以來逼信徒們吃糞便、食用廚餘，甚至跳入火坑，為的就是要替教會打造無堅不摧的領導階層，前信徒爆料自己接受該教會訓練後發生意外，因教會延誤就醫、還刻意隱瞞，導致自己腦出血昏倒！

綜合韓媒《中央日報》等報導，首爾東大門警察署上個月30日以業務過失致傷等罪嫌強行搜索該教會，目前檢方已受理告訴狀。

基督教公民團體「和平之樹」（평화나무）表示，首爾該教會長期以來對信徒們進行非常慘無人道的訓練，除了讓信徒們常時間不睡、在規定時間內從兩水里走到首爾，逼信徒們吃掉自己的糞便、躺進廚餘桶，甚至逼信徒們到公墓前互賞巴掌，或是跳入火坑承受「烤」驗。

信徒A控訴，2018年10月他接受試煉不准睡覺，直到上午11時發現自己的手臂突然失去力氣，雖已轉告教會人員，但直到下午1時22分救護車才出動，中間2個多小時被教會安排接受韓醫師診察，導致自己事後腦出血。

他認為，教會選擇讓韓醫師前來診療，無非是為了不讓內部問題、機密等外洩。

信徒A事後只得接受腦出血手術，醫師宣判罹患1級肢體障礙。

信徒A更指出，教會曾對所有信徒下達封口令，切勿在信徒對話群組裡談到A先生訓練途中受傷之事件。而後來教會更是將信徒A踢出群組，另創新群組。

和平之樹表示，主持該教會的牧師對外聲稱不收洗禮費，然而卻曾疑似透過設立農業法人公司盜領資產，只為了投資個人名下的房地產，其間更是造成信徒和其家人之間產生不和、甚至斷絕關係。

據悉，該教會所在地為首爾，是南韓國內知名教派轄下的教會。

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