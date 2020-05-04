不配合就遣返！看護遭逼「睜眼」替他洗下體…色雇主賠錢免坐牢

▲印尼籍看護妮妮（化名）先前遭雇主猥褻，除了被亂摸身體外還被要求睜眼幫忙洗下體 。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台北報導

湯姓男子為滿足自己性慾，竟多次對照顧自己媽媽的看護妮妮（化名）伸狼爪，不僅曾利用妮妮熟睡之際趴在她身上磨蹭，甚至還以「不配合即遣返回印尼」等話威脅，要求妮妮睜眼替他洗性器官。妮妮不堪受辱，遂打電話向勞工局聯繫尋求協助。士林地院一審判湯男有期徒刑2年6月；二審高院審酌雙方已和解，湯男也有給付賠償金，改判1年，得易科罰金36萬元。

印尼籍的妮妮2018年5月16日至6月6日間在湯男家擔任看護，負責照顧湯男母親，但工作才到第9天，湯男就對妮妮萌生歹念，一日凌晨2時許，他竟趁妮妮熟睡不可抗拒的時候，將身體趴在她身上，以自己的小兄弟磨蹭女生下體，過程中因湯男力道之大，妮妮整個動彈不得、無法掙脫。

同月27日晚上9時許，湯男色念再起，先是要求妮妮在他洗澡時協助搓背，隨妮妮照做後，又要求她再幫忙清洗自己「小兄弟」，中間甚至出言威脅「若不配合即遣返回印尼」等話，嚇的妮妮只好閉上眼睛乖乖就範，怎料湯男一見妮妮閉眼，竟爆怒的直接用力賞了她一巴掌，強迫妮妮一定要睜眼替他洗。

▼看護妮妮遭湯男強壓在床摸胸、下體，事後崩潰的撥電話求救。（示意圖／記者李佳蓉攝）

後來還有幾次是湯男脅迫妮妮脫衣，中間除以嘴吸允女方乳頭外，還伸手做出摸胸、下體等猥褻行為。妮妮對於雇主行徑實在忍無可忍，6月6日上午遂趕緊打電話向勞工申訴專線尋求協助。

士林地院一審依強制猥褻共4罪，各處有期徒刑1年，合併應執行2年6月；二審高院審理時，法官審酌湯男已賠償妮妮，雙方達成和解，改處1年徒刑，得易科罰金36萬元。可上訴。

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